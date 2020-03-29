امسك مخالفة.. غرق منطقة 15 مايو في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية

الأحد 29/مارس/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
محمد كشك
رصدت عدسة "الفجر" غرق منطقة 15 مايو فى مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية وتحولها لمستنقعات مائية وللوهلة الأولى من رؤيتك لتلك اللقطات ستعتقد أنها صورة من على ضفاف نهر النيل.

من جانبه أوضح المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مجلس مدينة جمصة أن مشكلة الصرف الصحي بمنطقة ١٥ مايو علي اعتاب النهاية خاصة بعد أن تم أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء علي إسناد مشروع إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي لمنطقة ١٥ مايو للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.
امسك مخالفة.. غرق منطقة 15 مايو في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية
امسك مخالفة.. غرق منطقة 15 مايو في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية
امسك مخالفة.. غرق منطقة 15 مايو في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية
امسك مخالفة.. غرق منطقة 15 مايو في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية
امسك مخالفة.. غرق منطقة 15 مايو في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية
امسك مخالفة.. غرق منطقة 15 مايو في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية
امسك مخالفة.. غرق منطقة 15 مايو في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية
امسك مخالفة.. غرق منطقة 15 مايو في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية
امسك مخالفة.. غرق منطقة 15 مايو في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية
امسك مخالفة.. غرق منطقة 15 مايو في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية
امسك مخالفة.. غرق منطقة 15 مايو في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية
امسك مخالفة.. غرق منطقة 15 مايو في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية
امسك مخالفة.. غرق منطقة 15 مايو في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية
امسك مخالفة.. غرق منطقة 15 مايو في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية
امسك مخالفة.. غرق منطقة 15 مايو في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية
امسك مخالفة.. غرق منطقة 15 مايو في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية
امسك مخالفة.. غرق منطقة 15 مايو في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية
امسك مخالفة.. غرق منطقة 15 مايو في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية

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