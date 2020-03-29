رئيس "صحة النواب": صرف مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل يعكس مدى اهتمام الرئيس بالفئات الطبية

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أشاد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حاليا بمستشفيات العزل والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، المعنية بالتعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه قرار صائب وجيد يعكس مدي اهتمام الرئيس بالفئات الطبية التي هي خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورورنا.



وأضاف في تصريح خاص لـ "بوابة الفجر" أن الرئيس اتخذ إجراءات أخري بالتوجيه برفع بدل المهن الطبية 75%، مشيرًا أن هذه الزيادة سوف تنعكس علي الاطباء البشرية بنسبة 700 جنيه، والصيادلة والانسان 500 جنيه، واخصائي التمريض 450جنيه، وفني التمريض 400 جنيه.



كما أشاد رئيس صحة النواب، بتوجيه الرئيس بإنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية، موضحًا ان لجنة الصحة بالبرلمان قامت برفع توصيات عديدة بشأن زيادة بدل العدوي للكادر الطبي من الاطباء والتمريض وأيضًا بدل المهن الطبية الذي وجه الرئيس بزيادته بنسبة 75%.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حاليا بمستشفيات العزل والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، المعنية بالتعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور السيد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والسيد مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة".



وتناول الاجتما متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".



وأعرب الرئيس عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا".



ووجه الرئيس بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية"، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.