رئيس "صحة النواب": صرف مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل يعكس مدى اهتمام الرئيس بالفئات الطبية

الأحد 29/مارس/2020 - 08:55 م
الدكتور محمد العماري
الدكتور محمد العماري
دينا إبراهيم
أشاد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حاليا بمستشفيات العزل والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، المعنية بالتعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه قرار صائب وجيد يعكس مدي اهتمام الرئيس بالفئات الطبية التي هي خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورورنا.

وأضاف في تصريح خاص لـ "بوابة الفجر" أن الرئيس اتخذ إجراءات أخري بالتوجيه برفع بدل المهن الطبية 75%، مشيرًا أن هذه الزيادة سوف تنعكس علي الاطباء البشرية بنسبة 700 جنيه، والصيادلة والانسان 500 جنيه، واخصائي التمريض 450جنيه، وفني التمريض 400 جنيه.

كما أشاد رئيس صحة النواب، بتوجيه الرئيس بإنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية، موضحًا ان لجنة الصحة بالبرلمان قامت برفع توصيات عديدة بشأن زيادة بدل العدوي للكادر الطبي من الاطباء والتمريض وأيضًا بدل المهن الطبية الذي وجه الرئيس بزيادته بنسبة 75%.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حاليا بمستشفيات العزل والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، المعنية بالتعامل مع المصابين بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور السيد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والسيد مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة".

وتناول الاجتما متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأعرب الرئيس عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا".

ووجه الرئيس بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية"، صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الكلمات المفتاحية

مواجهه كورونا مصر مصابين كورونا فيروس كورونا بفيروس اخبار

أخبار تهمك

السيسي: مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

هدف فايلر الأول.. صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تسريب جديد يهز القلعة الحمراء.. راتب خرافي وراء تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يستعد لتوجيه ضربة قوية إلى الزمالك وضم ثنائي دجلة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

منذ أقل من ساعتين

"أمامكم 10 أيام".. تحذير عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

بيرلو يفاجىء الجميع بفريق يحلم بتدريبه

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 11 ساعة

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ يومين

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

السيسي: مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية

جمال شيحة: الحالات المصابة بكورونا في مصر وتحتاج للعناية المركزة محدود للغاية

الضرائب: مد فترة تقديم الإقرارات للممولين بدون أعباء إضافية

أحمد موسى عن صرف المكافآت للعاملين بمستشفيات العزل: " "بلد عظيمة"

نشأت الديهي عن قرارات السيسي بشأن القطاع الطبي: "يطبق فقه الواقع"

البنك الأهلي: وضع حد للإيداع والسحب يهدف لتقليل تداول العملات الورقية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:58 م

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

02:35 م

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

السيسي: مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية

06:48 م

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا