"السيسي" زيادة مرتبات الأطباء 75% ومكافآت لاعضاء المهن الطبية .. وموعد صرف الزيادة الاستثنائية للأطباء

الأحد 29/مارس/2020 - 08:55 م
السيسى
السيسى
"السيسي" زيادة مرتبات الأطباء 75% ومكافآت لاعضاء المهن الطبية .. وموعد صرف الزيادة الاستثنائية للأطباء

زيادة مرتبات الأطباء 75% ومكافآت لاعضاء المهن الطبيه، حيث شهدت الساعات الماضية العديد من العمليات البحثية على المكافأة الاستثنائية للأطباء بعد أن قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء، من اجل مناقشة زيادة جديد للأطباء نظراً المجهود الذي يبذلونه خلال الفترة الماضية محاولات التصدي لفيروس كورونا وكان الاجتماع يتضمن العديد الوزراء من ضمنهم وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والصحة والسكان، وذلك بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، و مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة”.


طريقة الحصول علي الزيادة الجديد للأطباء

حيث أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيادة هذه جزء بسيط للغاية من أجل المجهود الذي بذله كافة الأطباء خلال الفترة الماضية ونعلم خطورة التعامل مع حالات الفيروس وقام السيد بسام راضي بتوجيه العديد من الكلمات التحفيزية من أجل العاملين المهن الطبية خلال الاجتماع الذي تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة وما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد” ومناقشة الزيادة الجديد .


موعد صرف الزيادة الاستثنائية للأطباء

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من بادر بتلك المكافئة وقام بتوجيه الشكر الكثير وأعلن عن تقديره لجميع العاملين في القطاع الصحي في مصر هذه الفترة من جهد يبذلونه من أجل التصدي لفيروس كورونا المنتشي حاليا في كافة أنحاء العالم وقام السيد عبد الفتاح السيسي بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية” وقال السيد عبد الفتاح السيسي أن هذه المنحة ستكون من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية وأكد الرئيس السيسي أن مكافحة انتشار فيروس كورونا يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق أعلى معدلات التنسيق والتناغم بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وكذا المواطنين، في إدارة هذه الأزمة، وكشفت العديد من المصادر التي حضرت الإجتماع ان المكافاءة سوف يتم صرفها بداية من الشهر المقبل.


"السيسي" زيادة مرتبات الأطباء 75% ومكافآت لاعضاء المهن الطبية .. وموعد صرف الزيادة الاستثنائية للأطباء

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