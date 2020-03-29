هاري كين يكشف مفاجأة عن مستقبله مع توتنهام

الأحد 29/مارس/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
كشف اللاعب الإنجليزي هاري كين لاعب فريق توتنهام هوتسبير عن مفاجأة بشأن مستقبله مع الفريق وإمكانية رحيله عن النادي اللندني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال هاري كين في تصريحات صحفية : "أنا لاعب طموح، وأريد أن أتحسن وأصبح واحداً من أفضل اللاعبين، ولدينا الآن فريق رائع، ولكن لسبب أو لآخر لم نتمكن من الحصول على بطولات، وعندما تنظر إلى الفريق سوف ترى لدينا فريق قادر على الحصول على البطولات".

وأضاف : "‏لقد قلت دائماً بأنني إذا شعرت بأننا لا نتقدم كفريق أو نسير في الاتجاه الصحيح فلن ابقى هناك من أجل ذلك، وكل هذا يتوقف على ما يحدث كفريق وكيف نتقدم كفريق لذلك ليس من المؤكد أنني سأبقى هناك إلى الأبد [ يقصد توتنهام ]".

يذكر أن هاري كين كان قد تعرض لإصابة قوية في الأشهر الماضية وغاب عن صفوف السبيرز لعدة مباريات قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

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