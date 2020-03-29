'الريشة في مواجهة كورونا'.. مبادرة تطلقها روزاليوسف

الأحد 29/مارس/2020 - 08:50 م
مجلة روزاليوسف
مجلة روزاليوسف
ميسون أبو الحسن
أطلقت بوابة روزاليوسف، دعوة لدعم جهود الدولة الإنسانية في حربها ضد فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن ذلك يأتي انطلاقًا من الدور الوطني والتنويري لها.

ودعت بوابة روزاليوسف، رسامي الكاريكاتير في مصر والعالم وشباب الموهوبين، لتوظيف مدفعية الريشة الثقيلة، في إنتاج كاريكاتير، يدعم جهود التوعية، ويحفز المواطنين على الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية، ويظهر مكاسب الجائحة، التي وحدت الإنسانية في مواجهة عدو، قد يرحل، ويبعث بنسخ أخرى في الأيام المقبلة

وقالت في دعوتها: "علينا أن نُشهر سيوفنا دائمًا، متسلحين بالوعي والثقة بالله والعلم، واليقظة الدائمة".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

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