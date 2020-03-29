كيفية عمل بحث "مشروع" للشهادة الإعدادية| وتنسيق الصف الثالث الاعدادي للالتحاق بالثانوي

الأحد 29/مارس/2020 - 08:59 م
مشروع الشهادة الاعدادية
مشروع الشهادة الاعدادية
كيفية عمل بحث "مشروع" للشهادة الإعدادية| وتنسيق الصف الثالث الاعدادي للالتحاق بالثانوي

عمل بحث للشهادة الإعدادية بعد إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني واستبداله ببحث أو مشروع يتم إعلانه من جانب الوزارة، وقد أكد وزير التربية والتعليم على أن امتحانات الترم الثاني بالمدارس سيتم إلغائها كلياً، وقد وضع الوزير شروط سيتم التحدث عنها في الأسطر القليلة القادمة.


مشروع الشهادة الاعدادية

قد قرر الوزير أن كل طالب سيقوم بتقديم بحث في كل مادة سيتم تحديد ماهيته في بداية شهر إبريل، حيث سيتم التواصل مع الطلاب والمدرسين عبر شبكة أدمودو للتعليم عن بُعد لتقديم البحث عليها، وقد يكون ماهية البحث إما كتابة عدد من الأوراق وتقديمها أونلاين أو تقديم ملف باور بوينت كبريزنتيشن عن ما تم دراسته حتى يوم 15 مارس، لكن التفاصيل الكلية سيتم عرضها من جانب الوزارة بعد أيام.


تنسيق الشهادة الإعدادية

سيتم توفير خريطة جديدة لتنسيق الشهادة الإعدادية والالتحاق بالثانوي العام وغيره، إذ أن هناك مؤشرات بأن نتيجة الترم الأول مع نتيجة البحث المُقدم من طلاب الصف الثالث الإعدادي سيتم جمعها ووضع تنسيق استثنائي للعام الحالي بعدما أثرت الحالة الصحية والحجر الصحي على البلاد والتعليم بشكل خاص، وقد أكد الوزير على تقديم كافة الدعم للطلاب في المرحلة الراهنة.

كيفية عمل بحث "مشروع" للشهادة الإعدادية| وتنسيق الصف الثالث الاعدادي للالتحاق بالثانوي

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