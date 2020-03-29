وزير النقل: سيكون لدينا طريق دائري مشرف نهاية العام

الأحد 29/مارس/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن أنه بحلول نهاية هذا العام سيتم الانتهاء من تطوير جزء كبير من الطريق الدائري، ليصبح في كفاءة طريق السويس. 

وأضاف الوزير، خلال اتصال هاتفي مع مقدم برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن الطريق سيكون 7 حارات في كل اتجاه أو 8 حارات، بعد توسعته كما أن أعمال التطوير ستشمل استواء الأسفلت وتقليل المطبات، والإنارة الجيدة، وكذلك دعم نظافة الطريق، بما يجعله طريقا مشرفا مطورا يليق بمصر الحديثة. 

وكما أوضح الوزير، أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة تدعم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، شملت تخفيض عدد العاملين بالهيئات المختلفة، واستمرار عمليات التطهير والتعقيم الدورية في محطات السكك الحديد والمترو، والمكاتب الإدارية. 

وعن عدم توقف عمال مشروعات الطرق والكباري، أضاف الوزير، أن مشروعات الطرق والكباري مشروعات تنموية عملاقة، لا تشهد كثافة في أعداد العاملين بها، مؤكدا أن طبيعة تنفيذ هذه المشروعات تعتمد في الأساس على المكينات، وبالتالي فالعنصر البشري يمثل نسبة ضئيلة، بالإضافة لتنفيذهم الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، واستمرار عمليات التعقيم والتطهير في مواقع العمل المختلفة.

وفي سياق آخر وجه الوزير، اليوم بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالنشر على عدد 32 قطارا مكيفا جديدا للخط الأول، والتنسيق مع الشركة الموردة لعدد 6 قطارات مكيفة للخط الثاني، بضغط البرنامج الزمني للتوريد ليصل أول قطار في أبريل 2021 بدلا من ديسمبر 2021 مع ضغط البرنامج الزمني لتوريد عدد 32 قطارا الخط الثالث ليصل أول قطار في يونيو 2020 بدلا من ديسمبر.

جاء ذلك خلال مواصلة الوزير جولاته التفقدية اليوم للاطمئنان على عدم تكدس الركاب بوسائل النقل وتقديم كافة التسهيلات لهم مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وتفقد ظهر اليوم محطة الشهداء التبادلية للخطين الأول والثاني وشاهد الوزير مرور أكثر من 10قطارات مترو بالخط الأول في الاتجاهين واطمئن على زمن التقاطر وعلى عدم تكدس الركاب ثم توجه بعدها إلى غرفة التحكم المركز لمتابعة حركة كافة القطارات.

وأضاف أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن خاصة وأنه متوقع وصول آخر قطار بالمحطتين حوالي الساعة 7.15 مساء مشيرا إلى أنه تم زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى 41 قطارا بدلا من 34 قطارا بزيادة 7 قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى 27 قطارا بدلا من 22 قطارا بزيادة 5 قطارات وتشغيل عدد 8 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين بزمن تقاطر لايزيد عن 4 دقائق.

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