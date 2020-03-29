بسبب خرق حظر التجول... القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم

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ألقت الشرطة المصرية القبض على اليوتيوبر مودة الادهم، اليوم السبت وذلك ببتهمة خرق حظر التجول في مدينتي.



كانت جاءت عدة بلاغات ضد مودة الادهم؛، بسبب كسر القانور والتجول في الشوارع بتلك الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد بسب فيروس كورونا المنشتر، حيث أنها قامت بنشر عدة فيديوهات لها بإحدي الشوارع في مدينتي.



مودة الادهم، تعتبر من أشهر اليوتيوبر، التي لها عدد كبير من المتابعين، فهي تقوم بنشر فيديوهات غير هادفة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

