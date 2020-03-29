مدرب نانت الفرنسي يقترح موعد لبداية الموسم المقبل





قام المدير الفني نانت الفرنسي كريستيان جوركوف، باقتراح لموعد بدء الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم في شهر فبراير المقبل عوضا عن موعده المعتاد صيف العام الحالي، في ظل التوقف الراهن بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأدى تفشي وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بأكثر من 30 ألف وفاة معلنة حول العالم، الى تعليق مختلف المنافسات الرياضية، ومنها مباريات كرة القدم في فرنسا "حتى إشعار آخر".





وفي ظل عدم الوضوح بشأن متى تتيح الظروف الصحية معاودة المباريات، بدأ العديد من المعنيين بالتساؤل عما تبقى من الموسم الحالي ومصير موعد انطلاق الموسم المقبل، والذي عادة ما يكون في أغسطس.





وقال جوركوف في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس، ان مسألة تحديد موعد لمعاودة المباريات "هو أمر ثانوي مقارنة مع التساؤلات الصحية، ليست لدي فكرة محددة. ثمة جوانب اقتصادية ليست على دراية كاملة بها، ولا تهمني حتى"، مشددا في الوقت عينه على انه "لا يمكنني أن أتخيل فعلا كيف يمكن لنا ألا ننهي الموسم".





وعلقت منافسات دوري الدرجة الأولى في فرنسا بعد المرحلة الثامنة والعشرين (من 38)، علما بأن نانت يحتل المركز الثالث عشر (من 20).





لكن المدرب البالغ من العمر 64 عاما، شدد على ان ما يهمه بشكل أكبر هو موعد انطلاق الموسم المقبل، موضحا "ثمة أوضاع اقتصادية ستكون مختلفة بشكل كامل بالنسبة الى بعض الأندية، وستغيّر المعطيات بالكامل، وليس فقط على صعيد كرة القدم".





وفي ظل كل هذه العوامل، دعا غوركوف الذي سبق له تدريب نادي الغرافة القطري، الى التفكير "بتأجيل انطلاق الموسم لنبدأ في فبراير. سيكون هذا الوقت المناسب للقيام بذلك. سيتيح لنا إنهاء هذا الموسم والاستعداد" بشكل أفضل لموسم 2020-2021.





ورأى ان خطوة مماثلة "تتطلب تعديلا عميقا في طريقة التفكير" على امتداد أوروبا، لكنها قد تتيح جعل جدول المباريات في القارة العجوز متناسقا مع تلك المقامة في الولايات المتحدة، ويوفر تجربة تحضيرية للعام 2022 الذي سيشهد استضافة قطر لنهائيات كأس العالم في فترة الشتاء، على عكس الموعد المعتاد للمونديال في فصل الصيف.





ورأى جوركوف ان بدء الموسم في فبراير سيتيح لعب عدد أكبر من المباريات في أشهر الربيع والصيف، بدلا من الجدول الحالي الذي تنتهي فيه مواسم البطولات الوطنية والمسابقات القارية للأندية في أوروبا في أواخر مايو، ولا تستأنف نشاطها الرسمي قبل أغسطس (باستثناء المباريات الودية والجولات التي تقوم بها الفرق تحضيرا للموسم الجديد).





وتابع "أعتقد ان كرة القدم هي رياضة للصيف. في الشتاء، نلعب في ظل ظروف سيئة جدا، حتى للمشجعين. هذا تقليد حافظنا عليه لفترة طويلة، في حين ان الظروف مثالية في فصل الصيف، لاسيما الآن لأننا نخوض مباريات في فترة المساء".





وكشف غوركوف انه يمضي وقته حاليا في الاهتمام بحديقة منزله ومواصلة الاهتمام بعمله كمدير فني من خلال مراجعة مباريات وخطط عمل، والتواصل مع الجهاز الفني والاطمئنان الى صحة اللاعبين.





ورأى جوركوف ان فترة التوقف الراهنة قد تشكل "درسا" لعالم كرة القدم.





وأوضح "لاعبو كرة القدم يعيشون في فقاعة بعض الشيء، المنافسة، الامتيازات (المتوافرة لهم) من كل وجهات النظر، الاهتمام الإعلامي، الآن، وهذا يشمل الجميع، نعاود اكتشاف القيم الحقيقية للحياة، أمور أعمق بكثير (من المعتاد). الوضع دراماتيكي لكنه درس أيضا".







