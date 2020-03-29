جنش يوجه رسالة خاصة لأطباء مصر

الأحد 29/مارس/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
حرص محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على توجيه الشكر إلى الأطباء المصريين الذين يتواجدون بخط الدفاع الأول خلال أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد.

وقال جنش خلال فيديو منتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي : "أوجه الشكر إلى الأطباء المصريين على المجهود المبذول خلال هذه الأزمة التي تمر بها البلاد".

وأضاف: "إن شاء الله سنتخطى هذه الأزمة باتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، والالتزام بالجلوس في المنزل".

وحصل فريق الزمالك على راحة سلبية بسبب توقف النشاط الرياضي خلال هذه الفترة وحتى منتصف إبريل المقبل، ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة من أجل الوقاية من اتتشار فيروس كورونا.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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