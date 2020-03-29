جنش يوجه رسالة خاصة لأطباء مصر

وقال جنش خلال فيديو منتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي : "أوجه الشكر إلى الأطباء المصريين على المجهود المبذول خلال هذه الأزمة التي تمر بها البلاد".

وأضاف: "إن شاء الله سنتخطى هذه الأزمة باتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، والالتزام بالجلوس في المنزل".





وحصل فريق الزمالك على راحة سلبية بسبب توقف النشاط الرياضي خلال هذه الفترة وحتى منتصف إبريل المقبل، ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة من أجل الوقاية من اتتشار فيروس كورونا.