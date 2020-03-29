"البنك الأهلي" يكشف مزايا قرار الحد الأقصى للسحب والإيداع

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قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك المركزي يُنظم إجراءات الإيداع والسحب النقدي لفترة محدودة، مشيرًا إلى أن هذا ظرف مؤقت نظرًا لقرار حظر التجول.



وأضاف "أبو الفتوح"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن عربات نقل الأموال لكي تقوم بتعبئة ماكينات الصراف الألي أكثر من مرة في هذه الأوقات صعب للغاية، لذلك تقوم بتلك العملية مرة واحدة في اليوم.



وأشار إلى أنه مع بداية الشهر القادم سيتوجه أكثر من 8.5 مليون مصري لصرف المعاشات، منهم 6.5 مليون مصري من أصحاب المعاشات الأقل من 5000 جنيه مصري.



وأوضح أن الماكينة لها حد أقصى في المعاملة البنكية من 5 إلى 8 آلاف جنيه، ومن الصعب أن يقوم شخص واحد بصرف مبلغ قدره 20 ألف جنيهًا من الماكينة خلال 4 عمليات متتالية ويتسبب في تعطيل المواطنين، لذلك أتاحنا للمواطن صرف 5 آلاف من الماكينة و10 آلاف من داخل الفرع.



وأكد أن البنك المركزي أتاح للمواطنين صرف مرتباتهم وغيرها من أي ماكينة صراف ألي تتبع أي بنك بدون رسوم سحب، لذلك نرجو من السادة المواطنين استخدام كروت الائتمان والفيزا كارت وتوزيع احتياجتهم للأموال النقدية على مدار الشهر.



ونوه بأنه تم إتاحة سحب مبلغ 15 ألف جنيه للأفراد يوميًا، وقبول أي مبالغ من الإيداعات النقدية سواء من أصحاب الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة دون أي حد أقصى، كما تم إتاحة تغيير العملات وصرف التحويلات النقدية من الخارج دون أي حد أقصى.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.



وكشف، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



أوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.