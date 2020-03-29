البنك المركزي: اتخذنا قرار جديد لتخفيف الزحام وقت صرف المعاشات

الأحد 29/مارس/2020 - 09:10 م
البنك المركزي
البنك المركزي
داليا الحسين
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن قرار وضع الحد الأدني والأقصي للسحب والإيداع يأتي دعمًا للحد من انتشار فيروس كورونا، ولضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، مشيرًا إلى أن البنك يشجع المواطنين والشركات باستخدام التحويلات الإلكترونية بدلًا من الأموال النقدية.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن تكلفة المالية عالية لذلك تم إنشاء مطبعة نقود تكلفت مليارات الجنيهات، بجانب أنه يتم استيراد ورق طباعة الأموال من إنجلترا وكندا ويتكلف الكثير لمنع التزوير، لافًتا إلى أن التداول النقدي عملية غير اقتصادية.

وتابع محافظ البنك المركزي: "استهدفنا تشجيع المواطنين استخدام الأدوات المصرفية الأخرى وليس إيداع فقط؛ ولذل اتخذنا الحد الأقصى للأيداع".


كان قد قرر البنك المركزي المصري، ولفترة مؤقتة، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهًا مصريًا للأفراد وخمسون ألف جنيهًا مصريًا للشركات.

واستثنى “المركزي” من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهًا مصريًا.

ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.

وقال البنك المركزي في بيان له اليوم الأحد، أن ذلك يأتي فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.

وأضاف “المركزي” أن هذه الخطوة تأتي دعمًا للحد من انتشار الفيروس، وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزامًا بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.

ودعا البنك المركزي المصري، كافة المواطنين إلي تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول والتي أصبحت متاحة للجميع.

تجدر الاشارة بأن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الالكترونية وذلك للتيسير علي المواطنين.

وأكد البيان، أن البنك المركزي المصري على يقين من وعى المواطنين المصريين وحرصهم على وطنهم وعلى أنفسهم وعلى أبنائهم العاملين في البنوك والذين لا يألون جهدًا لتسهيل حياتهم.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صرف المعاشات حد السحب والايداع تكلفة الكاش بوابة الفجر الفجر البنك المركزي

أخبار تهمك

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

منذ أقل من ساعتين

هدف فايلر الأول.. صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي: مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ يومين

بيرلو يفاجىء الجميع بفريق يحلم بتدريبه

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يستعد لتوجيه ضربة قوية إلى الزمالك وضم ثنائي دجلة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

"أمامكم 10 أيام".. تحذير عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين (فيديو)

منذ أقل من ساعة

تسريب جديد يهز القلعة الحمراء.. راتب خرافي وراء تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

المركزي يدعو لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني للحد من انتشار"كورونا"

أسعار الدولار اليوم الأحد 22-3-2020 بجميع البنوك

بسبب كورونا.. قرارعاجل من "المركزي" بشأن عمليات السحب والإيداع

هذه الجهات مستثناه من حد الإيداع اليومي للبنك المركزي.. تعرف عليها

طارق عامر: عدد عملاء البنوك حوالي 21 مليون فرد

البنك الأهلي: وضع حد للإيداع والسحب يهدف لتقليل تداول العملات الورقية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:58 م

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

02:35 م

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

السيسي: مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية

06:48 م

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا