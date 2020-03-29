رسالة خاصة من أبو جبل وسط أجواء "كورونا"

الأحد 29/مارس/2020 - 09:07 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
اعرب محمد ابو جبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن ثقته الكبيرة في تحقيق حلمه مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد التتويج ببطولتي السوبر الإفريقي والمصري والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر ابو جبل صورة له رفقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والثلاثي محمود علاء وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد وعلق عليها وكتب : سيجازيك الله بقدر تعبك، صبرك، كفاحك.. حارب حتى النهاية وإياك أن تستسلم.. ثمة حلم يجب أن يتحقق.

وقد قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

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