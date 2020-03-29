"أمسك مخالفة".. تجمعات أمام سنترال دمنهور (صور)

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شهدت سنترالات محافظة البحيرة، اليوم الأحد، زحامًا شديدًا من المواطنين أمام الفروع بمختلف المراكز والمدن وحرصت الإدارة على إعطاء المتواجدين أرقامًا والانتظار في الخارج ليدخل من يأتي دوره دون توفير مقاعد للانتظار وتحديد مسافات محددة بينهم، وذلك على الرغم من التحذيرات المستمرة بتكثيف المتابعة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

