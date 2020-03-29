فنانة تونسية تشعل الـ"إنستجرام" بوصلة رقص على "عود البطل"
الأحد 29/مارس/2020 - 09:05 م
الفجر الفني
نشرت الفنانة التونسية إيمان العميري مقطع فيديو جديد لها تحت عنوان "الفقرة الجنونية" وذلك عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت من خلاله وهي تقدم وصلة رقص على أنغام مهرجان "عود البطل" الذي يقدمه حسن شاكوش، وعمر كمال.
يذكر أن إيمان العميري، هي فنانة تونسية و نجمة الموسم الخامس من برنامج "ستار اكاديمي".
وأثارت إيمان العميري، الجدل حولها في العام الماضي بعد ادعائها بأنها المهدي المنتظر حيث قامت بنشر عدة مقاطع فيديو تتحدث عن أنها المختارة وأن هدفها نشر السلام لكنها تراجعت وأوضحت أنها تعاني من أزم نفسية.
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