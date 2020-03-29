فنانة تونسية تشعل الـ"إنستجرام" بوصلة رقص على "عود البطل"

الأحد 29/مارس/2020 - 09:05 م
إيمان العميري
إيمان العميري
الفجر الفني
نشرت الفنانة التونسية إيمان العميري مقطع فيديو جديد لها تحت عنوان "الفقرة الجنونية" وذلك عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت من خلاله وهي تقدم وصلة رقص على أنغام مهرجان "عود البطل" الذي يقدمه حسن شاكوش، وعمر كمال.

يذكر أن إيمان العميري، هي فنانة تونسية و نجمة الموسم الخامس من برنامج "ستار اكاديمي".

وأثارت إيمان العميري، الجدل حولها في العام الماضي بعد ادعائها بأنها المهدي المنتظر حيث قامت بنشر عدة مقاطع فيديو تتحدث عن أنها المختارة وأن هدفها نشر السلام لكنها تراجعت وأوضحت أنها تعاني من أزم نفسية.

أخبار تهمك

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

هدف فايلر الأول.. صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بيرلو يفاجىء الجميع بفريق يحلم بتدريبه

منذ ساعة و 19 دقيقة

"أمامكم 10 أيام".. تحذير عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين (فيديو)

منذ أقل من ساعة

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ يومين

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي: مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 11 ساعة

وزيرة الصحة تكشف حقيقة تجهيز المدارس لاستقبال المصابين بالكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

تسريب جديد يهز القلعة الحمراء.. راتب خرافي وراء تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يستعد لتوجيه ضربة قوية إلى الزمالك وضم ثنائي دجلة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. تصريح صادم من نقابة الأطباء: لن نتحمل مواجهة كورونا في هذه الحالة

منذ حوالي 8 ساعات

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

منذ حوالي 4 ساعات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:58 م

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

02:35 م

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

السيسي: مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية

06:48 م

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

08:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا