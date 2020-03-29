مهاجم توتنهام يتحدث عن علاقته بمورينهو

الأحد 29/مارس/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
تحدث المهاجم الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير عن علاقته مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للنادي اللندني في الفترة الأخيرة.

وتعاقد فريق توتنهام هوتسبير مع جوزيه مورينهو لتدريب الفريق في منتصف الموسم خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدرب السابق.

وقال ‏هاري كين في تصريحات صحفية : "في العام المقبل ستكون لديه الفرصة الأولى ليكون لديه موسم تحضيري مع الفريق، وبالطبع أريد الفوز بألقاب مع الفريق عاجلاً وليس آجلاً ، لذا علينا أن نرى كيف ستسير الأمور".

وودع فريق توتنهام هوتسبير بطولة دوري أبطال أوروبا قبل توقف النشاط الرياضي بعد الخسارة ذهابا وإيابا من فريق لايبزيج الألماني بنتيجة أربعة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين.

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