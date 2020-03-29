ضبط 4 روجوا شائعات بشأن كورونا عبر "فيس بوك" بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أربعة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي ذلك بعد أن تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا تضمن الادعاء بقيام عدد من العاملين بأحد مستشفيات العزل الصحي بالخروج من المستشفى والتوجه لأحد المطاعم الكائنة بمحيطها.





وتبين من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات عدم صحة الواقعة، وأمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهم أربعة أشخاص: مندوب توزيع بإحدى الشركات "القائم بكتابة المنشور"، صاحب شركة، مدير مبيعات بإحدى الشركات، موظف بأحد المصانع "المسئولين عن إدارة بعض الصفحات على موقع "فيس بوك" - وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة 15 مايو.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم عدد 4 هواتف محمولة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.





وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، وأضاف الأول بأنه حال تواجده بمحيط المستشفى المُشار إليها، تلاحظ له ترديد بعض أهالي المنطقة أحاديث حول تردد بعض العاملين بالمستشفى المشار إليها على المطاعم الكائنة بذات المنطقة، فقام ببث الخبر بذات المضمون على الموقع، وقيام باقي المتهمين بتداول الخبر عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيد باقي المتهمين ذلك، وأضافوا بقيامهم بإزالة تلك المنشورات من صفحاتهم.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









ومن جانبها، تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالإجراءات الإحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".





وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية في مجال إحتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.





فيما أسفرت عن ضبط (213) مخالفة فى مجال غلق المحال والمقاهى والمطاعم والمراكز التجارية، وتم إغلاق (73) مكان نشاط تعليمى، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة، ليصبح إجمالى عدد المراكز التعليمية التى تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 27 الجارى" (12531) مركز تعليمى.





وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين





يُذكر أن مصر تطبق حظر تجوال في هذا التوقيت، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، عدة قرارات مهمة في إطار خطة الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا.





وجاءت القرارات كالتالي:

1 _ حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا.





2 - إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال الفترة نفسها.





3 - غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، والقرار لا يسري على المخابز والصيداليات.





4 - غلق المقاهي والكافيتزيات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه.





5 - غلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم الماكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل.





6 - تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور.





7 - غلق كل النوادي الرياضية والشعبية على أنحاء الجمهورية كافة.





8 - تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوما أخرى.





9 - يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال لمدة 15 يوما أخرى.





10 - تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بـ4 آلاف جنيه، وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات.