الأهلي يحدد بديل شريف إكرامي في الموسم المقبل

الأحد 29/مارس/2020 - 09:28 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
محمد الصو
دخل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، دائرة اهتمامات النادي الأهلي، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وضمت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، محمود الزنفلي ضمن الحراس المرشحين للإنضمام إلى القلعة الحمراء في الصيف المقبل بعد رحيل شريف إكرامي وعدم تجديده عقوده مع النادي الأهلي.

ويأتي على رأس قائمة الحراس المرشحة للإنضمام إلى صفوف النادي الأهلي كلا من محمود الزنفلي وعامر عامر ومحمود جاد بالإضافة إلى عدد أخر من الحراس.

ويقوم المدرب السويسري بمعاونة مواطنه ينكون ميشيل، مدرب الحراس، بدراسة القائمة المعروضة من أجل بدأ المفاوضات مبكرًا قبل بداية الميركاتو الصيفي خوفًا من ارتفاع أسعار اللاعبين، حيث يحسم فايلر قراره ببدأ المفاوضات مع الزنفلي من عدمها.

ويمتلك النادي الأهلي في قائمته كلا من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، حيث قرر شريف إكرامي، الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر مع بداية الموسم الجديد رافضًا تجديد عقده بسبب عدم المشاركة والتجميد على دكة البدلاء طوال الموسمين الماضيين.

ويرغب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في التعاقد مع حارس جيد ليكون البديل لمحمد الشناوي، الحارس الأول للنادي الأهلي.

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شريف أكرامي بوابة الفجر الفجر الأهلي

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