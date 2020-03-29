غدًا.. تسليم شرائح التابلت فى الإدارات التعليمية لتفادي التكدس

الأحد 29/مارس/2020 - 09:13 م
تكدس الطلاب
تكدس الطلاب
قالت الشركة المصرية للاتصالات إنها قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسليم شرائح التابلت اعتبارًا من الغد لطلاب الصف الأول الثانوى فى الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور فى فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصُا على سلامتهم فى ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.
 
وقالت الشركة أن موظفى المبيعات سيتواجدون اعتبارًا من الغد فى هذه الإدارات التعليمية، بحيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على الشريحة بسهولة من أقرب إدارة تعليمية أو أقرب مدرسة تحددها لهم الإدارة التعليمية، دون الحاجة للتزاحم او التكدس أمام فروع ومراكز مبيعات الشركة، خاصة فى ظل الإجراءات الحالية التى تم اتخاذها لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تتطلب وجود مسافة أمنة بين العملاء، والانتظار فى أماكن جيدة التهوية.
 
وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات آنذاك "حرصت الشركة خلال الفترة الماضية على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان التيسير على عملائها والتخفيف من التداعيات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس" مضيفا "شملت هذه الإجراءات عدة محاور، أبرزها دعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة، ودعم المنظومة الصحية والعلاج عن بعد، وكذلك الاستفادة من التقنيات الحديثة في حماية العملاء والموظفين".
 
تكدس العديد من المواطنين، اليوم الأحد، أمام سنترال الهرم من أجل استلام شرائح التابلت.

وناشد الأهالي، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، من أجل إيجاد حل لتلك الأزمة، خوفا من فيروس كورونا، الذي تعمل الدولة جاهدة لعلاجه.

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فيروس كورونا شرائح التابلت تكدس الطلاب بوابة الفجر امتحان اولى ثانوي المصرية للاتصالات الفجر

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