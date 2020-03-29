أبرزهم جينيفر غارنر ورايان سيكرست.. مبادرة قراءة قصص الأطفال ضدد فيروس الكرونا

الأحد 29/مارس/2020 - 09:22 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
يشارك العديد من نجوم الفن العالميين، في حملةSave" With Stories"، لمساعدة الأطفال المتأثرين بإغلاق المدارس، نتيجة فيروس الكرونا و الإجراءات الإحترازيةالتي يتخذها العالم للتصدي لهذا المرض، وذلك عن طريق جمع الأموال بشكل مباشر لمؤسسة "Save the Children" و "No Kid Hungry" حيث يوفر كلاهما الغذاء و اللوازم التعليمية لملايين الأطفال الذين يعتمدون على مدارسهم ليستمدوا منها الغذاء والتعليم.


ويعرض المشاهيرمقاطع الفيديو لهم، عبرموقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، تحتوي على قراءة للعديد من قصص الأطفال بصوت عال للترفيه عن الأطفال والأباء، حتي يتم تعليمهم وإلهاءهم خلال فترة بعدهم عن مدارسهم بسبب الفيروس، وقد وضح أول منشور عبر صفحة "Save With Stories" عن كون هذه اللأموال ستساعد على توفير الطعام للأسر المتضررة بعد إغلاق المدارس، وتوفير شاحنات الوجبات المتنقلة، وبنوك الطعام وبرامج التغذية الجتمعية، وتوفير الألعاب التعليمية، والكتب وأوراق العمل، وتعويض الوقت الضائع لدعم الأطفال خارج المدرسة.
 
وجاء أول بوست على الصفة الخاصة بهذة المبادرة قائلا:" مكان لمشاهدة مشاهيرك المفضلين يقرأون كتب أطفالك المفضلين،(بدون شعر ومكياج)،

يعتمد ثلاثون مليون طفل في الولايات المتحدة على المدرسة في الغذاء. سيؤثر إغلاق المدارس على المجتمعات الضعيفة بشدة، ويوجد على الأرض مؤسستين وجاهزين للخدمة، هم فقط بحاجة لمساعدتنا!.


والجدير بالذكر أنه يشارك في هذه المبادرة العديد من النجوم العالميين عبر قراءة قصص الأطفال، منهم الممثلة كانديس هيلاني، الممثلة البريطانية إميليا كلارك، الممثل الأميريكي كريس إيفانز، الممثلة والمغنية  الأمريكية هيلاري داف ، الممثل ومقدم البرامج الإذاعية رايان سيكرست، و الممثلة جينيفر غارنر.
 

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