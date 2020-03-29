البنك المركزى يكشف قيمة الشهادات الإدخارية في البنوك المصرية

الأحد 29/مارس/2020 - 09:19 م
طارق عامر محافظ البنك المركزي
طارق عامر محافظ البنك المركزي
قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن 80% من الودائع المصرية في شهادات مدتها عامين ونصف وثلاث سنوات، وقيمة الشهادات الإدخارية في البنوك المصرية بلغت نحو 900 مليار جنيه، وآخر شهادة تم طرحها والتى كانت بفائدة 15 % استقطبت 30 مليار جنيه ومعظم إصدارتها تم من خلال التحويلات البنكية بجانب أرصدة العملاء في البنكين المصدرين.


وأكد "عامر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"،  قرار تقييد الإيداع والسحب جاء لتشجيع المواطنين على استخدام الأدوات الأخرى، ومفيش بلد فى العالم بيتسحب منها مبالغ كاش بالحجم دا إلا في مصر، مشيرًا إلى أن الكاش تكلقته عالية وأنشانا مطبعة جديدة كلفتنا مليارات جنيهات.

وأكد أن البنك يستهدف تشجيع المواطنين على استخدام الأدوات المصرفية الأخرى وليس إيداع فقط ولذلك اتخذنا قرار الحد الأقصى للإيداع، مضيفًا: "تم إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من حدود الإيداع في البنك.. والسحب للأفراد من ماكينات الصرف 5 آلاف جنيه، ومن أفرع البنوك 10 آلاف جنيه".
 
وذكر أن المؤشرات الاقتصادية العالمية تؤكد أن مصر أقوى وفى أمان من قبل  2011، موضحًا أن أسعار العملات في العالم تدهورت بينما في مصر الوضع مستقر نسبيًا، حيث سبقت مصر دول عديدة في إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
 
وواصل:"هو لازم الناس تاخد فلوس كاش في إيدها، وتلاقى ورقة فيها كورونا؟.. نعمل للصالح العام ولازم نشعر بالمسئولية".
 
وتابع: "لا بد أن تتوقف الناس عن الاحتفاظ بالأموال خارج الجهاز المصرفى.. وسحب الأموال من البنوك نقدًا بكميات كبيرة يمكن أن يتم وصفه بعملية غسيل أموال.. ولن نطبق سياسة الأيدى المرتعشة في اتخاذ القرارات، ومن الوارد تخفيض الفائدة مرة أخرى في حال اسمرار الأزمة ولكن هذا الأمر يتم بشكل مؤسسى".
 
وأوضح أنه يوجد 3.5 مليار دولار سنويًا تكاليف سفر المصريين للخارج، و26 مليار دولار تحويلات المصريين من الخارج، فيما يصل حجم العملة الأجنبية التي يتم إيداعها بشكل مباشر وليس عن طريق التحويلات لـ 34 مليار دولار، كما أن حصيلة التصدير من السوق المصرى العام الماضى وصلت لـ 12 مليار دولار.

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