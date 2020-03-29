تقلبات جوية ورياح محملة بالأتربة تجتاح البلاد غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

الأحد 29/مارس/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الإثنين في بيان مهم، موضحة المناطق التي ستشهد رياح محملة بالأتربة، حيث ستشهد البلاد تقلبات جوية وارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، تستمر حتى نهاية الأسبوعن وتسجل القاهرة 29 درجة.

رياح محملة بالأتربة على هذه المناطق غدا
وأكدت الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد.

وقالت الأرصاد الجوية إن الطقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة البحر المتوسط
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر
حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 15 29
شبين الكوم 15 29
طنطا 14 28
دمنهور 14 27
الإسكندرية 14 29
بلطيم 14 29
مطروح 15 29
السلوم 15 31
سيوة 13 32
بورسعيد 14 28
دمياط 14 29
الزقازيق 15 29
الإسماعيلية 14 31
السويس 14 30
العريش 13 28
رفح 13 27
رأس سدر 15 28
نخل 10 27
نويبع 18 28
طابا 17 27
كاترين 10 26
الطور 18 25
شرم الشيخ 18 29
الغردقة 18 29
مرسى علم 17 27
الفيوم 16 29
بنى سويف 14 30
المنيا 14 30
أسيوط 15 31
سوهاج 15 32
قنا 16 32
الأقصر 15 32
أسوان 18 32
أبو سمبل 18 31
الوادي الجديد 13 32
شلاتين 16 30
أبو رماد 17 27
حلايب 19 28
رأس حدربة 17 27

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