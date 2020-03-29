آرسنال يقترب من ضم مهاجم ريال مدريد في الصيف

الأحد 29/مارس/2020 - 09:35 م
ريال مدريد
ريال مدريد
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفيةأن نادي آرسنال الإنجليزي يسعى للحصول على خدمات مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم يوفيتش البالغ من العمر 22 عامًا إلى ريال مدريد في الصيف الماضي بعد أن سجل 36 مرة في 75 مباراة مع إينتراخت فرانكفورت الألماني بين 2017 و 2019.

وجد اللاعب يوفيتش صعوبة في ترك بصمته في البرنابيو ، على الرغم من تسجيله هدفين فقط في 24 مباراة في جميع المسابقات مع ريال مدريد.

وتابع التقرير  أن ريال مدريد يرحب بفكرة مغادرة يوفيتش هذا الصيف ، ووفقًا لصحيفة ديلي ستار ، قد يحاول آرسنال التوقيع على خط الوسط على سبيل الإعارة لموسم2020-21.

ويزعم التقرير أن ميشيل أرتيتا ، مدرب الجانرز ، معجب بقدرات يوفيتش لأنه سيقدم خيارًا مختلفًا لألكسندر لاكازيت في الطرف الهجومي من الملعب.

يذكر أن تم ربط اسم اللاعب يوفيتش بعديد من الأندية الإنجليزية أبرزها توتنهام هوتسبر وتشيلسي.

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