تعرف على ضيوف حلقة برنامج هنا الزاهد اليوم

الأحد 29/مارس/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
أماني سلام
يعرض اليوم برنامج "هزر فزر" للنجمة هنا الزاهد، عبر شاشة cBc وذلك في تمام الساعة ١٠ مساءا.


وتسضيف اليوم هنا الزاهد، نجوم مسرح مصر " محمد أنور، ويزو؛ طاهر ابو ليلة، إبرام سمير، حامد الشراب".



برنامج هزر فزر الحلقة الأولى انقسم الضيوف إلى فريقين الأول حمل اسم "البصمجية" وضم كل من الفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فتحي والفنان مصطفى بسيط، أما الفريق الثاني فلُقب بأسم "حنفي الأبهة" وضم كلا من الفنان أكرم حسني والفنان عمرو وهبة والفنانة جيلان علاء.

ووسط اللعب والضحك سأل أحمد فتحى، الفنان أحمد فهمى بتخاف من هنا الزاهد ليصمت فهمى ويضحك، ثم ردت هنا في الحال "أه بيخاف منى"، وفي لعبه " الكلام على مين".

الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد هزر فزر برنامج هزر فزر

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