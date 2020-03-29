مبسوط إني شاركت في البرنامج.. محمد أنور يهنئ هنا الزاهد بـ"هزر فزر"

الأحد 29/مارس/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
أماني سلام
هنئ الفنان محمد أنور، هنا الزاهد ببرنامجها الجديد "هزر فزر" الذي بدأ عرضه مساء أمس السبت عبر شاشة cBc.




ونشر أنور، برومو الحلقة التي يظهر بها في البرنامج و من المقرر تعرض اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلق على الفيديو قائلاً " الف مبرووووك ياهنا علي البرنامج العسل ده ومبسوط جدا اني شاركت في حلقه".



وأضاف "استنونا النهارده في برنامج هزر فزر علي قناه سي بي سي الساعه ١٠ مساء".



وفي برنامج هزر فزر الحلقة الأولى انقسم الضيوف إلى فريقين الأول حمل اسم "البصمجية" وضم كل من الفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فتحي والفنان مصطفى بسيط، أما الفريق الثاني فلُقب بأسم "حنفي الأبهة" وضم كلا من الفنان أكرم حسني والفنان عمرو وهبة والفنانة جيلان علاء.

ووسط اللعب والضحك سأل أحمد فتحى، الفنان أحمد فهمى بتخاف من هنا الزاهد ليصمت فهمى ويضحك، ثم ردت هنا في الحال "أه بيخاف منى"، وفي لعبه " الكلام على مين".

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