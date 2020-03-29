البنك المركزي: توفير 14 مليون جنيه لصرف المعاشات والمرتبات الشهر المقبل

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن حجم الواردات من الصين انخفضت بنسبة 50%، مشيرًا إلى أن الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فرصة للإنتاج المحلي ليفرض نفسه.





وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أنه لن يقبل بوجود أي مصنع معطل ولا يعمل، لافتًا إلى أن هناك 8 آلاف شركة من بينهم 6 آلاف شركة عليهم قضايا ليس مطلوب منا أن نسجنهم.





ونوه محافظ البنك المركزي إلى أنه سيتم تم توفير نحو 14 مليون جنيه لصرف المعاشات والمرتبات الشهر المقبل، حيث سيتم صرف 8 ملايين لأصحاب المعاشات و6 ملايين لمرتبات الموظفين علاوة على إسقاط مديونيات كبيرة من على كل المزارعين من خلال البنك الزراعي.



