كمين على "الفيسبوك" يكشف واقعة تهريب 18 ألف كمامة بالإسكندرية (صور)



كان رجال التموين قاموا بانتحال صفة تجار للشراء من أصحاب المخزن، وبمجرد الاتفاق على إتمام الصفقة، تولى رجال هيئة الرقابة والتموين عملهم في ضبط المخزن وأصحابه.



وأسفر الكمين عن ضبط مخزن به 123000 جوانتي،18000 ماسك قماش، 330 ماسك بفلتر.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.



يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور، على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على أسواق المستلزمات الطبية والمطهرات ورصد أى مخالفات أو استغلال للظروف التى تمر بها البلاد خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.



في سياق آخر، أطلق محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، مبادرة تطهير القرى والنجوع في المحافظة، من داخل قرى أبيس، تحت شعار "الإسكندرية تقدر"، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).



قال المحافظ إن المبادرة التي أُطلقت بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وتستهدف تطهير ٢٥٤ قرية و٤٠ قرية أخرى تابعة بإجمالي ٢٩٤ قرية، وذلك من خلال الاستعانة بمعدات وماكينات رش المبيدات الزراعية الخاصة بأهالي القرى البالغ عددها ٢٥ ألف معدة.



وأضاف في بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، أنه جرى توفير كافة مواد التعقيم اللازمة والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العالمية، وتم تطهيرها وتعقيمها بالكامل للتأكد من خلوها من آثار المبيدات الزراعية.



وأوضح محافظ الإسكندرية أن المبادرة تأتي لدعم جميع القرى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا لاسيما فى تلك الظروف التي تخوض فيه الدولة حربها ضد فيروس كورونا المستجد.



وأشار إلى أنه سيتم تدريب ٥ من المتطوعين من كل قرية على كيفية خلط مواد التعقيم بالنسبة المحددة وطرق الرش وذلك على مدار ٣ أيام متتالية، ليكون لدى المحافظة عدد كبير من المتطوعين يتم الاستعانة بهم عقب الانتهاء من تطهير القرى والنجوع في تطهير وتعقيم باقي أنحاء المحافظة.



واختتم المحافظ البيان قائلًا: "إن المبادرات عادة يصدرها سكان الحضر والمدن، لكن في تلك المرة سيكون لأهالي القرى والنجوع دورًا وطنيًا أصيلًا ليس فقط تجاه أهاليهم ولكن تجاه مواطني الإسكندرية وباقي المحافظات الأخرى".





تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، من خلال كمين أعدوه من ضبط مخزن دون ترخيص استغل أصحابه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وقاموا بعرض كميات من القفازات والماسكات عبر موقع التواصل الاجتماعيفيس بوك تمهيدًا لبيعها بأسعار مضاعفة.