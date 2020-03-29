شوربة البروكلي الخفيفة.. طريقة التحضير

الأحد 29/مارس/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
المقادير
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)
- الثوم : فصّان (مهروس)
- البروكولي : 3 اكواب (مفرز)
- البطاطس : 1 حبة (صغيرة الحجم / مفرومة مكعبات صغيرة)
- مرق دجاج : 4 اكواب (بدون دسم)
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

طريقة التحضير
1. سخني الزيت في قدر سميك وواسع على نار متوسطة.

2. أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 3 دقائق حتى يصبح البصل شفافاً.

3. أضيفي البروكلي ومرق الدجاج والبطاطس وخففي النار واتركي القدر ليغلي مدة 15 دقيقة حتى تطرى الخضار.

4. اخلطي المزيج بالخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعماً.

5. تبلي الشوربة بالملح والفلفل وجوزة الطيب وقدميها ساخنة.

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