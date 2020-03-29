"مش هقبل أقل من مليون".. رامي جمال يستطلع رأي جمهوره في حفل "أون لاين"

الأحد 29/مارس/2020 - 10:19 م
رامي جمال
رامي جمال
روان هيثم
نشر الفنان رامي جمال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "جمال" في هذه الصورة من أحدى حفلاته القديمة يستطلع رأي جمهوره بمشاركتهم لحفلة ''لايف"، حيث كتب "جمال" قائلا: "أنا ملاحظ الطلب على أني أطلع لايف أعمل حفلة طلب يستحق الدراسة".

وتابع "جمال" عبراته قائلا: "طيب عاوز أشوف كام حد عاوزني أعمل كدة، ثم أضاف مازحا: "وأقل من مليون لايك مش هقبل".

وعلقت عليه زوجته الفنانة "ناريمان" قائلة: "أيوة يلا عشان أغني معاك".

وتوالت عليه العديد من التعليقات متمنين بظهوره في حفلة لايف ومعه زوجته، حيث أردف أحد المتابعين عليه قائلا: ياريت بجد يا نجم النجوم لازم تعملنا حفلة وحشتنا جدا، وعاوزين ناريمان معاك فيها عشان الحفلة تزيد جمال على جمال صوتك وطلتك الحلوة.
"مش هقبل أقل من مليون".. رامي جمال يستطلع رأي جمهوره في حفل "أون لاين"
"مش هقبل أقل من مليون".. رامي جمال يستطلع رأي جمهوره في حفل "أون لاين"

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