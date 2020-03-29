نائب البنك الدولى: العالم دخل مرحلة الركود ويحذر من القادم

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قال الدكتور محمود محى الدين الاقتصادى المصرى والنائب الأول للبنك الدولى، والمبعوث الخاص بالأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إن العالم دخل في مرحلة ركود، والمؤسسات ستأخذ وقتًا لتعلن ذلك.



وأوضح محمود محى الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن أقل شيء في الأزمات الاقتصادية هو انخفاض النمو، والأخطر منه الركود، والأخطر منه الكساد الذى نحاول جميعا تفاديه، والركود الحالي يشبه الأزمة العالمية التي أعقبت 2008 وقد تتفاقم الأزمة الحالية أكثر من ذلك، إذا لم يأخذ العالم التدابير الوقائية التي تستطيع الدول معها الخروج سريعًا، قائلاً: "نحن في حالة من حالات الركود والرهان للخروج منها هو التعافى من كورونا".



وأوضح أن 2020 سيشهد تراجع شديد فى النمو وحالة الركود، وهذا يتطلب العمل للتعافى من هذه الازمة فيما بعد.



وفيما يتعلق بحركة التجارة العالمية، وانعكاف كل دولة على نفسها بما لديها من إنتاج، قال:"هتبقى خطورة كبيرة جدًا لو تم ذلك.. مجموعة العشرين ضخت 5 تريليون دولار في اقتصادياتها وهذه المجموعة تمثل 85% من الاقتصاد العالمى.. لو ضخوا في الظروف العالمية 5 تريليون دولار يعنى أكثر من 6% من الاقتصاد العالمى فهذا شيء جيد وسيستفيد منه الجميع.. لكن في ظل الحركة المعطلة الآن فتأثير هذه الأموال سيكون محدود".





وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.



وكشف، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



أوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





