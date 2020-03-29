شاهد.. البث المباشر لبرنامج هنا الزاهد "هزر فزر"

الأحد 29/مارس/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
أماني سلام
تقدم بوابة الفجر الفني البث المباشر، لقناة cBc لمتابعة حلقة برنامج هنا الزاهد، "هزر فزر" الذي يعرض حاليا عبر القناة.



وأسطاعت هنا الزاهد، تحقيق نجاح كبير، بعد عرض الحلقة الأولى مساء أمس، هو أول برنامج من تقديم هنا الزاهد.


وفي برنامج هزر فزر الحلقة الأولى انقسم الضيوف إلى فريقين الأول حمل اسم "البصمجية" وضم كل من الفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فتحي والفنان مصطفى بسيط، أما الفريق الثاني فلُقب بأسم "حنفي الأبهة" وضم كلا من الفنان أكرم حسني والفنان عمرو وهبة والفنانة جيلان علاء.

ووسط اللعب والضحك سأل أحمد فتحى، الفنان أحمد فهمى بتخاف من هنا الزاهد ليصمت فهمى ويضحك، ثم ردت هنا في الحال "أه بيخاف منى"، وفي لعبه " الكلام على مين".

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