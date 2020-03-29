عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل

الأحد 29/مارس/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم، الانتهاء من وضع الأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد تحديد المواصفات الجديدة ووضعها.

وقالت المصادر، إن ذلك يأتي بعد قرار تخفيف المناهج وأداء الطلاب للامتحان في منهج العام الدراسى حتى منتصف مارس الجاري.

من جهته، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المناهج المقررة في التعليم العام حتى 15 مارس2020  (تعليق الدراسة):

وعن الوضع النسبي للموضوعات، أشارت المصادر إلى إجراء تعديل للموضوعات التي تأتي منها أسئلة الثانوية العامة بعد تحديد الجزء المقرر من المنهج حتى 15 مارس طبقًا للخريطة الزمنية للمناهج.

وفي سياق متصل، أوضح وزير التربية والتعليم، أن الامتحانات ستشمل كل ما درسه الطالب خلال العام الدراسي سواء الفصل الدراسي الأول أو الثاني حتى 15 مارس الجاري، فضلًا عن الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة أبنائنا الطلاب وزيادة عدد اللجان.

واعتمد طارق شوقي، وزير التعليم، في وقت سابق، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20202019.

وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 20202019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 762020 وتستمر حتى يوم الأحد 572020.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية موعد آداء طلاب الثانوية العامة الامتحانات وجاءت كالتالي:

- يوم الأحد 7 يونيو.. اختبار مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.
-الثلاثاء 9 يونيو.. الاقتصاد والإحصاء.
الخميس 11 يونيو.. اللغة الأجنبية الأولى.
- الأحد 14 يونيو.. الرياضيات التطبيقية الديناميكا.
- الثلاثاء 16 يونيو.. الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.
- الأحد 21 يونيو.. الفيزياء والتاريخ.
- الخميس 25 يونيو.. الكيمياء والجغرافيا.
- الأحد 28 يونيو.. اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
- الخميس 2 يوليو.. الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.
- الأحد 5 يوليو.. الجبر والهندسة الفراغية.

 وعن العطلات الرسمية خلال الامتحانات، يحصل الطلاب على إجازات أيام:
- الخميس 18 يونيو.. عيد الجلاء.
- الثلاثاء 23 يونيو.
- الثلاثاء 30 يونيو.. عيد ثورة 30 يونيو.

عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل
عاجل بالصور.. "التعليم" تعلن رسميا المناهج المقررة لامتحانات جميع المراحل

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