مكونات سلطة المكرونة بالخضار

المقادير

- معكرونة : عبوة (صغيرة الحجم)

- فلفل أسود : رشّة

- الطماطم الكرزية : نصف كوب (مقطعة أنصاف)

- الفطر : 3 حبات (مقطع)

- البروكولي : كوب (مقطع زهرات صغيرة / مسلوق ومصفى)

- الزيتون : 5 حبات (مقطع)

- المايونيز : ربع كوب

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 5 ملاعق كبيرة

- لبن زبادي : 4 ملاعق كبيرة

- حبق ناشف : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- جبن فيتا : ربع كوب (مقطع مكعبات / اختياري)

طريقة التحضير

اسلقي المكرونة في قدر من الماء المغلي والمملح بحسب التعليمات الموجودة على العبوة.

وزعي المعكرونة في طبق، أضيفي الطماطم، والبروكلي والفطر، الذرة والزيتون وجبن الفيتا.

في وعاء متوسط الحجم، ضعي المايونيز، اللبن الزبادي، زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض.

نكهي بالملح، الفلفل الأسود والحبق ثم اخلطي المكونات جيداً بواسطة ملعقة لتحصلي على مزيج متجانس.

اسكبي المزيج فوق السلطة، قلبي المكونات حتى تتجانس ثم قدمي السلطة مباشرة على سفرتك.