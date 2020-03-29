تواصل أعمال التطهير بالتزامن مع الالتزام بالحظر في دمنهور لليوم الخامس (صور)

الأحد 29/مارس/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، عدد من حملات النظافة والتعقيم بالشوارع والميادين، وذلك بالتزامن مع التزام المحال والمواطنين بقرار الغلق وحظر التجول في لليوم الخامس علي التوالي.

وشدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف الحملات اليومية التي يتم تنفيذها بالوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين واستغلال خلو الشوارع من المارة بامتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتعقيم الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التي تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.
 
والتي تأتى في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وانطلقت مع اللحظات الأولى لفرض حظر التجول حملات نظافة وتعقيم مكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وفي كفر الدوار انطلقت حملة لاستكمال الأعمال بالشوارع الرئيسية وتفرعاتها وبالميادين وبجوار المستشفيات، وفى حملة مماثلة شهد ميدان لفظ الجلالة والشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة وادي النطرون.

كما انطلقت حملات مكبرة بمراكز أبو المطامير والمحمودية والرحمانية وشبراخيت وأبو حمص والدلنجات ورشيد وادكو وحوش عيسى وإيتاي البارود وكوم حمادة وبدر.
 
واستكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بالتعاون مع إدارة البيئة بالمحافظة الجهود اليومية النظافة والتطهير بشوارع صلاح الدين وأبو عبد الله و23 يوليو بالتزامن مع حملات مماثلة بالقرى.


كانت شوارع مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة خلت من وجود المواطنين بالتزامن مع قرار تطبيق حظر التجوال، بداية من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بدء تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالإغلاق وحظر التحرك خلال المواعيد المحددة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا أن تلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وللحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وأهاب "آمنة" المواطنين بالالتزام بتنفيذ القرار، مشيدًا بتجاوبهم مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة والأجهزة التنفيذية بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين.
تواصل أعمال التطهير بالتزامن مع الالتزام بالحظر في دمنهور لليوم الخامس (صور)
تواصل أعمال التطهير بالتزامن مع الالتزام بالحظر في دمنهور لليوم الخامس (صور)
تواصل أعمال التطهير بالتزامن مع الالتزام بالحظر في دمنهور لليوم الخامس (صور)
تواصل أعمال التطهير بالتزامن مع الالتزام بالحظر في دمنهور لليوم الخامس (صور)
تواصل أعمال التطهير بالتزامن مع الالتزام بالحظر في دمنهور لليوم الخامس (صور)
تواصل أعمال التطهير بالتزامن مع الالتزام بالحظر في دمنهور لليوم الخامس (صور)
تواصل أعمال التطهير بالتزامن مع الالتزام بالحظر في دمنهور لليوم الخامس (صور)
تواصل أعمال التطهير بالتزامن مع الالتزام بالحظر في دمنهور لليوم الخامس (صور)
تواصل أعمال التطهير بالتزامن مع الالتزام بالحظر في دمنهور لليوم الخامس (صور)
تواصل أعمال التطهير بالتزامن مع الالتزام بالحظر في دمنهور لليوم الخامس (صور)
تواصل أعمال التطهير بالتزامن مع الالتزام بالحظر في دمنهور لليوم الخامس (صور)
تواصل أعمال التطهير بالتزامن مع الالتزام بالحظر في دمنهور لليوم الخامس (صور)
تواصل أعمال التطهير بالتزامن مع الالتزام بالحظر في دمنهور لليوم الخامس (صور)
تواصل أعمال التطهير بالتزامن مع الالتزام بالحظر في دمنهور لليوم الخامس (صور)
تواصل أعمال التطهير بالتزامن مع الالتزام بالحظر في دمنهور لليوم الخامس (صور)
تواصل أعمال التطهير بالتزامن مع الالتزام بالحظر في دمنهور لليوم الخامس (صور)

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