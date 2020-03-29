برشلونة يتلقى صدمة بـ100 مليون يورو

الأحد 29/مارس/2020 - 10:11 م
برشلونة
برشلونة
وكالات
بات نادي برشلونة الإسباني، مهدداً بخسارة مالية تزيد عن 100 مليون يورو في ظل توقف النشاط الرياضي في إسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وفقاً لتقارير صحافية إسبانية اليوم الأحد.



وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن برشلونة يخشى من التعرض لخسارة مالية فادحة ربما تصل إلى 10% من إجمالي ميزانية النادي لعام 2019-2020، بسبب توقف عوائد البث التليفزيوني وإيرادات المباريات، وهو ما دفع إدارة الفريق الكاتالوني لخفض رواتب لاعبيه مؤقتاً.



كشف تقرير الصحيفة الإسبانية أن إيرادات بيع تذاكر مباريات برشلونة في الموسم الماضي بلغت 3ر93 مليون يورو، بمتوسط 3ر3 مليون يورو لكل مباراة أقيمت بملعب كامب نو معقل الفريق، الذي يتسع لأكثر من 98 ألف متفرج.



أضافت ماركا أنه في حال استمرار تعليق مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ربما يخسر برشلونة 4ر26 مليون يورو حال تأهله للدور قبل النهائي في المسابقة القارية، بالإضافة لخسارة 5ر22 مليون يورو مكافأة الصعود للمربع الذهبي لدوري الأبطال الممنوحة من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) ومبلغ اخر قدره 5ر10 مليون يورو، وكذلك خسارة إيرادات البث التليفزيوني.



أشارت ماركا إلى أن برشلونة ربما يواجه تراجعا في إيراداته المتعلقة بمبيعات البضائع ومدارس كرة القدم الخاصة به المنتشرة في مختلف أنحاء العالم وتذاكر دخول المتحف.



أضافت الصحيفة أن التقديرات تشير لخسارة 15 مليون يورو من الدخل الناتج عن المتحف، الذي جلب 60 مليون يورو في الموسم الماضي، مشيرة إلى أن مسؤولي برشلونة يتطلعون لخفض الرواتب بنسبة 70% حتى يونيو (حزيران)  المقبل، وهو ما سيوفر 106 ملايين يورو، لتغطية تلك الخسائر.

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