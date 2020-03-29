شيخ الأزهر: الالتزام بالتعاليم الصحية ضرورة.. وتاركها "آثم"

الأحد 29/مارس/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن الأزهر يؤكد أن الالتزام بالتعاليم الصحية التي تصدرها الجهات المختصة مثل النظافة والالتزام بالبيوت وتعليق صلاة الجمعة والبعد عن التجمعات وإيقاف الصلوات في المساجد ضرورات شرعية يجب التقيد بها، ويأثم تاركها، ويخرج عن قوله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة".

وأكد "الطيب"، خلال رسالة وجهها للعالم بشأن فيروس كورونا، أنه يًحرم إطلاقالشائعات وتروجيها وترويع وتخويف المواطنين، قائلًا للدول المتضررة من فيروس كورونا: "نحن معكم بقلوبنا ودعائنا، ونصلي لله عزوجل وندعوه أن يمن بالشفاء ويرحم من فارق الحياة ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

وأعلن عن تضامن الأزهر الشريف مع كل الدول التي تكافح الوباء، مشددًا على أن تقديم يد العون من القادرين واجب شرعي وديني، مضيفًا: "يجب أن نأخذ بالأساليب العلمية والطبية ونكثر من الصدقاء ونلجأ لله بالصدقات والدعاء حتى تنكشف هذه الغمة، وأن ندعو للعلماء أن يعجل على أيديهم اكتشاف العلاج".

ودعا شيخ الأزهر، على الهواء، قائلًا: "اللهم لا تسلط علينا بذنونبنا من لا يخافك، اللهم يا أرحم الراحمين يا زهر الخائفين وأمان المستغيثين نسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وتكشف عنا البلاء، إنك أنت الأعز الأكرم".

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.

وكشف، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

أوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

الكلمات المفتاحية

مصابين كورونا فيروس كورونا شيخ الازهر تعليق الصلاة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

منذ حوالي 8 ساعات

أسبوعان.. تصريح مهم لوزيرة الصحة بشأن إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

منذ يومين

هدف فايلر الأول.. صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تحذيرات ونصائح.. الصحة تكشف أخطاء فادحة في التعامل مع كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يستعد لتوجيه ضربة قوية إلى الزمالك وضم ثنائي دجلة

منذ حوالي 4 ساعات

تسريب جديد يهز القلعة الحمراء.. راتب خرافي وراء تجديد عقد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

"أمامكم 10 أيام".. تحذير عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين (فيديو)

منذ ساعتين

السيسي: مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية

منذ حوالي 4 ساعات

متحدث "الصحة" يحسم الأمر بشأن تحليل فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

منذ حوالي 12 ساعة

العميد يفجر مفاجأة بشأن رحيل ساسي عن الزمالك

منذ 42 دقيقة

الأهلي يحدد بديل شريف إكرامي في الموسم المقبل

منذ ساعة و نصف

بيرلو يفاجىء الجميع بفريق يحلم بتدريبه

منذ ساعتين و 31 دقيقة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:35 م

عاجل.. تعرض مذيعة dmc لحادث أليم (تفاصيل)

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء لـ 132.. وتسجيل 33 حالة كورونا جديدة

07:58 م

"الصحة" تكشف مفاجآت جديدة بشأن كورونا في مصر.. "التفاصيل"

10:52 ص

أمر عاجل من ترامب لمواجهة تفشي فيروس كورونا

08:29 ص

تسريب جديد يهز القلعة الحمراء.. راتب خرافي وراء تجديد عقد نجم الأهلي

08:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا