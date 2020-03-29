العميد يفجر مفاجأة بشأن رحيل ساسي عن الزمالك

تحدت أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن إمكانية رحيل التونسب فرجاني ساسي عن الزمالك، وعن حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر جابر.





حيث أكد أحمد حسن خلال استضافته ببرنامج "نمبر وان" المُذاع عبر قناة "النهار"، قائلا:" من الممكن رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك، في حالة تلقيه عرضاً خارجياً معرباً".





وتابع:" لن يرحل ساسي عن الزمالك إلا في حاله واحده، وهي أن يتلقى عرضاً خارجياً كبيراً يعوضه عن المقابل المادي الذي يتقاضيه في القلعة البيضاء".





وواصل مدير الكرة السابق بنادي بيراميدز:" من الصعب جدا إنتقال عمر جابر للأهلي خلال الفترة المقبلة، بسبب أنه لاعب ينتمى لنادي الزمالك".





وكان عمر جابر قد انتقل من نادي الزمالك إلى بيراميدز، مطلع الموسم الماضي.





وأتم:" من الصعب أن يوفر الأهلي المقابل المادي الكبير الذي يتقاضاه عمر جابر في بيراميدز".