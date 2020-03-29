ترامب: واشنطن لن تدفع مقابل حماية الأمير هاري وزوجته ميجان

الأحد 29/مارس/2020 - 10:10 م
الرئيس الأمريكي - ترامب
الرئيس الأمريكي - ترامب
وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن تنفق على تأمين حماية الأمير هاري وزوجته ميغان، اللذين أعلنا انتقالهم للعيش بشكل نهائي في ولاية كاليفورنيا. 

وكتب ترامب، تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": أنه "صديق كبير ومعجب بالملكة إليزابيث الثانية والمملكة المتحدة البريطانيا"، لافتاً إلى أنه "علم بأن الأمير هاري وزوجته ميغان، اللذين غادرا المملكة وكانا ينويان الإقامة بشكل دائم في كندا قد وصلا إلى الولايات المتحدة".

وطالب الرئيس الأمريكي الأمير وزوجته بأن يدفعا لقاء حمايتهما، وقال: "لن تدفع الولايات المتحدة مقابل حمايتهما الأمنية، ويجب أن يدفعا هما".

ويذكر أن الأمير هاري، قد أعلن يوم الإثنين الموافق 6 يناير الماضي عبر حسابه على "إنستجرام"، انفصاله هو وزوجته ميجان عن العائلة البريطانية المالكة، والاستقلال ماديًا، قائلا إنه "بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، قررنا الانتقال هذا العام بدور تدريجي جديد داخل هذه المؤسسة".

وأضاف هاري: "نحن عازمون على التراجع كأعضاء كبار في العائلة المالكة والعمل؛ من أجل أن نصبح مستقلين مالياً، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة، خاصة خلال السنوات القليلة المقبلة، نشعر بأننا على استعداد لإجراء هذا التعديل".

وتابع: "نخطط الآن لتحقيق التوازن بين وقتنا بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، ومواصلة احترام واجبنا تجاه الملكة ورعايتها، وسيمكننا هذا التوازن الجغرافي من رفع ابننا مع التقدير للتقاليد الملكية التي وُلد فيها".

واختتم كلامة قائلا: إننا "نتطلع إلى مشاركة التفاصيل الكاملة لهذه الخطوة التالية المثيرة في الوقت المناسب؛ حيث نواصل التعاون مع صاحبة الجلالة الملكة وحتى ذلك الحين، يرجى قبول خالص شكرنا لدعمكم المستمر".

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واشنطن هاري وميجان ترامب الأمير هاري وزوجته ميجان

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