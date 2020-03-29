ترامب: واشنطن لن تدفع مقابل حماية الأمير هاري وزوجته ميجان





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لن تنفق على تأمين حماية الأمير هاري وزوجته ميغان، اللذين أعلنا انتقالهم للعيش بشكل نهائي في ولاية كاليفورنيا.





وكتب ترامب، تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": أنه "صديق كبير ومعجب بالملكة إليزابيث الثانية والمملكة المتحدة البريطانيا"، لافتاً إلى أنه "علم بأن الأمير هاري وزوجته ميغان، اللذين غادرا المملكة وكانا ينويان الإقامة بشكل دائم في كندا قد وصلا إلى الولايات المتحدة".





وطالب الرئيس الأمريكي الأمير وزوجته بأن يدفعا لقاء حمايتهما، وقال: "لن تدفع الولايات المتحدة مقابل حمايتهما الأمنية، ويجب أن يدفعا هما".





ويذكر أن الأمير هاري، قد أعلن يوم الإثنين الموافق 6 يناير الماضي عبر حسابه على "إنستجرام"، انفصاله هو وزوجته ميجان عن العائلة البريطانية المالكة، والاستقلال ماديًا، قائلا إنه "بعد عدة أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، قررنا الانتقال هذا العام بدور تدريجي جديد داخل هذه المؤسسة".



