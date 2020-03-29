مي كساب تشارك بحملة خليك بالبيت بحفل "أون لاين" عبر يوتيوب

الأحد 29/مارس/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
تشارك الفنانة مي كساب عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، صورة لها، لتعلن بها عن حفل غنائي أونلاين لتستكمل بها مسيرة غيرها من الفنانين تجت شعار خليك بالبيت وسبقها الفنان تامر عاشور والفنانة أمال ماهر، حيث وضحت أن الحفل سيكون عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب”، يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وعلقت الفنانة مي كساب على الصورة، قائلة:" معادي معاكم يوم الخميس أن شاء الله وحفلة لايف على اليوتيوب لاول مرة في تماك الساعة العاشرة مساء، تحت شعار خليكم بالبيت"، حيث جاءت التعليقات
إيجابية من متابعيها، معبرين عن إعجابهم بذلك  بواسطة التعليق بقلوب حمراء، وجاءت ردود عديدة منها "أحلى حجر، قمر ربنا يوفقك"، وجاءت العديد من التعليقات حول وزنها معلقين عن خسارتها لوزنها.
 
وأحيت الفنانة أمال ماهر حفلا على قناتها الرسمية على اليوتيوب وجاء الحفل على مسرح مركز المنارة، مساء السبت تمام الساعة التاسعة، ونجج المطرب تامر عاشور في تجميع متابعيه لمشاهدة حفله الأول الأونلاين، الذي أقامه من أجل تشجيع الجميع على البقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن مي كساب تدخل السباق الرمضاني ٢٠٢٠، بمسلسل "اللعبة" ويشاركها في هذا العمل الفنان هشام ماجد وشيكو، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.

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