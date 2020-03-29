ريال مدريد وبرشلونة يقاتلون من أجل ضم"كاكا" الجديد

الأحد 29/مارس/2020 - 10:15 م
إيجور جوميز
إيجور جوميز
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان من أجل الحصول على خدمات لاعب وسط ساو باولو إيجور جوميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا ، الذي اعتبرته الصحافة البرازيلية "كاكا الجديدة" ، لديه شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو (44 مليون جنيه إسترليني) في صفقته الحالية.

وبحسب صحيفة "آس" ، فإن ريال مدريد مهتم بشكل كبير هذا الموسم لضم اللاعب، وينطبق نفس الامر على غريمه.

ساهم جوميز بثلاثة أهداف في 31 مباراة مع ساو باولو البرازيلي منذ أن خطى خطوته مع الفريق الأول.

كما أشير إلى إشبيلية وأياكس باهتمام لاعب خط الوسط جوميز، الذي شارك مع منتخب بلاده في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عام 2019.

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