البنك الدولى يوجه رسالة للحكومة المصرية لاستغلال أزمة "كورونا".. ويؤكد: فرصتكم ذهبية

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أشاد الدكتور محمود محى الدين الاقتصادى المصرى والنائب الأول للبنك الدولى، والمبعوث الخاص بالأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، بالإجراءات التي اتخذتها مصر في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، قائلًا "إنها جيدة ومتماشية مع ما يحدث فى العالم".





وأوضح محمود محى الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن هناك انخفاض شديد في أسعار البترول عالميًا، وهناك توقعات لانخفاض سعر برميل البترول لـ 20 أو 25 دولار، مضيفًا:" الدولة يمكنها تأمين احتياجاتها من البترول وفق هذه الأسعار، وتأمين احتياجات السنوات المقبلة وفقًا لهذه الأسعار.. والإدارة الاقتصادية في مصر قادرة على ذلك".



وأشاد بقرار الحكومة المصرية بتخفيض أسعار الغاز والبترول للصناعة، قائل: "أؤيد تخفيض أسعار الطاقة للأسر.. وخاصة مع الانخفاضات الشديدة عالميًا".



وواصل: "هناك عدد كبير من العاملين في القطاعات غير الرسمية، والآن يوجد فرصة ذهبية لضم هؤلاء العاملين للمنظومة الرسمية، وخاصة أن الفترة الماضية كان لديهم تردد كبير".



وتابع:" أتمنى لو الحكومة وفرت مواصلات عامة بسعر مناسب ووضعت نظام للحد الأدنى للدخل".





وذكر أن الكيانات الاقتصادية الآن مضطرة للتعاون فيما بينها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن وزراء المالية الأفارقة أعلنوا حاجتهم لـ 150 مليار دولار من المساندة العاجلة، بينها 50 مليار إعفاءات وتأجيل الفوائد المستحقة على ديونهم هذا العام، وهذا يتطلب تعاون حكومي مع القطاع الخاص.





وسبق أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 182 حالة.



وكشف، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



أوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





