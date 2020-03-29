منعا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور: تسليم طلاب "أولى ثانوي شرائح" التابلت في 10 مدارس بالغربية

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تخصيص 10 مدارس على مستوى المحافظة لتسليم شرائح التابلت للصف الأول الثانوي اعتبارًا من الغد، بواقع مدرسة ثانوى بكل إدارة.



وأوضح محافظ الغربية، أنت تم التنسيق التام مع الشركة بحيث يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على الشريحة بسهولة دون الحاجة للتزاحم او التكدس أمام فروع ومراكز مبيعات الشركة، خاصة في ظل الإجراءات الحالية التي تم اتخاذها لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تتطلب وجود مسافة أمنة بين العملاء، والانتظار في أماكن جيدة التهوية.



تشمل المدارس مدرسة السادات الثانوية بنات بالجلاء شرق طنطا، مدرسة الشهيد محمد ابراهيم الخولي الثانوية العسكرية ( الاحمدية سابقا) غرب طنطا، مدرسة السادات الثانوية بنين بشرق المحلة، مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات غرب المحلة، مدرسة مختار كامل الثانوية بنات بزفتي، مدرسة السنطة الثانوية الصناعية العسكرية بالسنطة، مدرسة السادات الثانوية للبنات بسمنود، مدرسة الجمهورية الرسمية للغات ببسيون، مدرسة قطور الثانوية المشتركة بقطور، مدرسة الشهيد محمد هاني لاشين الثانوية بنين بكفر الزيات.