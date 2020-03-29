بكوميكس ساخر.. رامي صبري يعلق على أغنيته "حياتي مش تمام"

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نشر الفنان رامي صبري صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".



وقد تناولت هذه الصورة كوميكس ساخر على أغنيته "حياتي مش تمام"، حيث تداولت ردا على مقطع "بروح كتير أماكن وأشوف ناس كتيرة".



وقد جاء الرد عليه في صورة كوميكس ساخر تضمن هذه الجملة "لوسمحت عايز أبلغ عن رامي صبري"، وذلك تضامنا مع الحظر المنزلي الذي فرضته ظروف هذا الوباء على الشعب.



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: نزلنا أغنية أنا صالحت الشوارع الله يباركلك، عشان من ساعة ما خصمتها والشعب كله أتحبس فى البيت.



