فرص لاعبي ريال مدريد المعارين في العودة خلال الموسم المقبل

يمتلك نادي ريال مدريد الإسباني ترسانة من اللاعبين المعارين في شتى الأندية الأوروبية خلال الموسم الحالي.



وتنتهي إعارة معظم هؤلاء اللاعبين بنهاية الموسم الجاري 2019/2020، وينتظر هؤلاء اللاعبين معرفة مصيرهم الذي لن يخرج عن ثلاثة سيناريهوهات، إما تجديد الإعارة لنفس النادي أو لنادي آخر، أول البيع النهائي، أو العودة للفريق مرة أخرى.



ويقدم لكم "الفجر الرياضي" تقريراً يوضح موقف معاري ريال مدريد، وفرص عودتهم مرة أخرى لقائمة المدرب زين الدين زيدان.



9- خيسوس فاييخو

خاض قلب الدفاع صاحب الـ23عاماً إعارتين مخيبتين مع فريقي ولفرهامبتون الإنجليزي وغرناطة الإسباني، وظهر بمستوى متواضع في معظم المباريات التي خاضها.



فرص العودة: 0%.



8- بورخا مايورال

سجل مهاجم ليفانتي 5 أهداف مع فريقه هذا الموسم منها هدف في ريال مدريد بملعب سانتياجو بيرنابيو، ورغم ظهوره بمستوى جيد نسبياً عن فاييخو، إلا أنه غير مرشح للعودة، وقد يذهب في إعارة أخرى مع تجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2021.



فرص العودة: 0%



7- تاكيفوسو كوبو

ظهر الياباني الشاب بشكل جيد في إعارته مع مايوركا هذا الموسم، وقد يفضل زيدان تمديد إعارته مجدداً سواء لمايوركا أو لأي فريق آخر، حيث سيعد ذلك الخيار الأمثل لكوبو، بدلاً من العودة للفريق الأول وإنتظار الفرصة.



فرص العودة: 20%



6- أندري لونين

فرص عودة الأوكراني الشاب مرهونة بحسم موقف الحارس الإحتياطي ألفونس أريولا، والذي يلعب معاراً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث سيؤدي عدم ضم أريولا بشكل نهائي لعودة لونين الذي لعب على سبيل الإعارة مع ليجانيس وبلد الوليد.



فرص العودة: 30%



5- داني سيبايوس

بعد بداية قوية في إعارته لأرسنال، جعلته مرشحاً للإنضمام للنادي بشكل نهائي، دخل سيبايوس في دوامة من الإصابات وعدم الثقة، لتقل فرص بقائه في أرسنال خلال الفترة المقبلة، ومن ثم يبدو مرشحاً للعودة لريال مدريد الذي قد يرسله في إعارة أخرى.



فرص العودة: 50%



4- ألفارو أودريوزولا

ذهب في إعارة مفاجئة لبايرن ميونخ الألماني في يناير الماضي بسبب قلة دقائق لعبه مع ريال مدريد بسبب تألق داني كارفخال.



في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن أشرف حكيمي إذا ما كان الريال سيعيده أم سيتسفيد من بيعه، قد يبدو مرشحاً للعودة مرة أخرى.



فرص العودة: 60%



3- أشرف حكيمي

يعد موقف الدولي المغربي محيراً نوعاً ما، عقب قضاء إعارة ناجحة امتدت لعامين مع بوروسيا دورتموند.



يمتلك ريال مدريد ظهيراً جيداً بقيمة كارفخال، وأمام ريال مدريد أمران، إما بيعه نهائياً بعرض مالي كبير، في ظل تنافس العديد من الأندية لضمه، أو إقناعه بالبقاء داخل أسوار سانتياجو بيرنابيو وانتظار دوراً أساسياً في المستقبل.



فرص العودة: 80%



2- سيرخيو ريجيليون

موقفه يتشابه نسبياً مع موقف حكيمي، حيث تألق بشكل كبير في إعارته مع أشبيلية، لكن ريال مدريد يمتلك ظهيراً جيداً وهو فيرلان ميندي، وقد يؤدي رحيل مارسيلو نحو يوفنتوس الإيطالي للإسراع في إستعادة مارسيلو.



فرص العودة: 80%



1- مارتن أوديجارد

تألق بشكل لافت للنظر هذا الموسم مع ريال سوسيداد، حيث يعد من أفضل الممرين وصانعي الفرص في الدوري الإسباني.



مازال أمامه عام في إعارته مع سوسيداد، لكن ريال مدريد قد يضطر لقطع الإعارة هذا الصيف، خاصة مع الأنباء التي تشير لإقتراب رحيل لوكا مودريتش.

