أهم أخبار الأهلي اليوم الأحد 29 مارس: صفقة تبادلية تاريخية لضم هدف فايلر.. سر التراجع عن ضم رمضان صبحي وتسريب جديد يهز القلعة الحمراء

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 29 مارس لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 29 / 3 / 2020:-

الأهلي يحدد بديل شريف إكرامي في الموسم المقبل

دخل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، دائرة اهتمامات النادي الأهلي، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وضمت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، محمود الزنفلي ضمن الحراس المرشحين للإنضمام إلى القلعة الحمراء في الصيف المقبل بعد رحيل شريف إكرامي وعدم تجديده عقوده مع النادي الأهلي.

ويأتي على رأس قائمة الحراس المرشحة للإنضمام إلى صفوف النادي الأهلي كلا من محمود الزنفلي وعامر عامر ومحمود جاد بالإضافة إلى عدد أخر من الحراس.

ويقوم المدرب السويسري بمعاونة مواطنه ينكون ميشيل، مدرب الحراس، بدراسة القائمة المعروضة من أجل بدأ المفاوضات مبكرًا قبل بداية الميركاتو الصيفي خوفًا من ارتفاع أسعار اللاعبين، حيث يحسم فايلر قراره ببدأ المفاوضات مع الزنفلي من عدمها.

تسريب جديد يهز القلعة الحمراء.. راتب خرافي وراء تجديد عقد نجم الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة مدوية، بشأن ملف تجديد وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي.

وكان النادي الأهلي، قد جدد عقد وليد سليمان، جناح الفريق لمدة موسمين منذ أيام قليلة بناء على قرار من السويسري رينيه فايلر الذي يعتمد عليه هذا الموسم.

ووفقا لعدة تقارير صحفية ، فأن وليد سليمان سوف يحصل على 11 مليون جنيه مصري بالموسم الواحد بواقع 22 مليون جنيه لمدة موسمين في عقده الجديد مع الشياطين الحمر بزيادة 2 مليون عن عقده الحالي مع النادي الأهلي.

وتابعت التقارير أن راتب وليد سليمان المذكور سلفا خالي من الضرائب ونسبة المشاركة مع النادي الأهلي خلال الموسمين المقبلين.

وأبلغت لجنة التخطيط في النادي الأهلي وليد سليمان بأن عقده الجديد هو الأعلى بتاريخ القلعة الحمراء كإشارة منها إلى دوره الهام رفقة بطل الدوري المصري.

هدف فايلر الأول.. صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي وبيراميدز

اقترب فريقا الأهلي وبيراميدز من عقد صفقة تبادلية تاريخية في الصيف المقبل، حيث يرغب الفريقان في ضم لاعب مميز من صفوف الأخر بالميركاتو الصيفي.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، قد طلب من إدارة الفريق ضم إيريك تراوري في الصيف المقبل، لتدعيم الخط الأمامي للفريق.

ويسعى الأهلي لضم تراوري في صفقة تبادلية، بضم اللاعب مقابل الموافقة على انتقال جيرالدو دا كوستا أو صالح جمعة لبيراميدز.

ويقدم تراوري مستوى أكثر من رائع مع فريق بيراميدز منذ انتقاله للفريق قادما من مصر المقاصة.

مفاجأة.. الأهلي يستعد لتوجيه ضربة قوية إلى الزمالك وضم ثنائي دجلة

أظهر النادي الأهلي رغبة في التعاقد مع ثنائي نادي وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع محمد عبد العاطي ومحمد هلال نجمي نادي وادي دجلة في الصيف القادم.

وجاءت رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع هلال وعبد العاطي في الصيف بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الذي أكد على إعجابه الشديد باللاعب.

وأجرى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي اتصالات بثنائي وادي دجلة لمعرفة رأيهم بشأن الانضمام لصفوف النادي الأحمر في الصيف ولكنهما أكدا أنهما ملتزمان بعقودهما مع دجلة.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع محمد عبد العاطي لتدعيم مركز الوسط في الفريق في الموسم القادم.

وسيبدأ النادي الأهلي في التفاوض مع نادي وادي دجلة بشكل مباشر خلال الفترة القادمة لمحاولة ضم ثنائي الفريق.

عضو الأهلي يبرىء المجلس من ملف مؤمن زكريا

أكد محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن المجلس الأحمر لم يقصر في حق لاعب الفريق مؤمن زكريا، وملف إصابته.

وكتب الجارحي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام على أحد الأسئلة بشأن علاج مؤمن زكريا، حيث قال :"لماذا لا يتكفل الأهلي بعلاج مؤمن زكريا كما أعلن ؟ الأهلي صرف له مبلغًا للعلاج بعد موافقة الجهة الإدارية".

وأضاف محمد الجارحي في منشوره قائلًا :"كابتن محمود الخطيب يتابع ذلك الملف بنفسه". وأثار مؤمن زكريا الرأي العام بعد تصريحاته التي أدلى بها صباح أمس السبت أنه تأثر نفسيًا ببعض الأمور التي حدثت مؤخرًا، مُشيرًا إلى أنه سيتحدث في العديد من القضايا خلال الفترة القادمة.

ويعاني مؤمن زكريا يعاني مرض لم يفسح عنه منذ فترة طويلة للغاية أبعدته عن الملاعب لمدة أكثر من عام حتى الآن، حيث من المنتظر أن يتوجه اللاعب إلى أمريكا في الفترة القادمة من أجل الخضوع لبرنامج علاجي.

عضو مجلس الأهلي يشعل غضب الخطيب ويفجر أزمة جديدة داخل النادي

أشعل واحد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أزمة جديدة داخل النادي خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أصدر بيان يمنع خلاله كل أعضاء مجلس الإدارة من كتابة أي شئ يخص أمور النادي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد خالف محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حيث قام بالتعليق على أحد صفحات مواقع التواصل الإجتماعي على أزمة مؤمن زكريا نجم الفريق وعلى عدم تجديد أرضية ملعب التتش.

ولم يحسم باقي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب موقفهم من تصرف الجارحي حتى الآن ولم يتم التناقش معه بعد.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.

التفاصيل الكاملة.. سر تراجع الأهلي عن ضم رمضان صبحي

اتخذ النادي الأهلي قرار مفاجئ بالانسحاب من صفقة تجديد إعارة رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ولكن تراجع النادي الأحمر عن فكرة تجديد إعارة اللاعب بسبب مطالب هيدرسفيلد المادية المبالغ فيها بالاضافه إلى رغبة اللاعب في العودة إلى الدوري الإنجليزي ومواصلة رحلة الاحتراف.

وحدد النادي الأهلي طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب ليكون بديل رمضان صبحي في الفريق.

وبدأ النادي الأهلي بالفعل المفاوضات خلال الساعات القليلة الماضية مع طاهر محمد طاهر لضمه في الصيف القادم إلى صفوف الفريق.