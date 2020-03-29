أخبار الزمالك اليوم الأحد: هجوم ناري على الحضري.. نجم بيراميدز يوافق على الانضمام إلى الأبيض.. لفتة طيبة تجاه نجم النادي الراحل

شهد نادي الزمالك اليوم الأحد ٢٩ مارس العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها لفتة طيبة تجاه نجم النادي الراحل وهجوم ناري على الحضري ونجم بيراميدز يفضل الانضمام إلى الزمالك وغيرها من الأخبار الهامة.



أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

مدرب الزمالك السابق يشن هجوما ناريا على الحضري

حالة من الغضب الشديد انتابت محمد صلاح المدير الفنى الأسبق لفريق الكرة بنادى الزمالك والحالى للنجوم بسبب التصريحات التى أطلقها عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك الأسبق ضد القلعة البيضاء والتقليل من الفترة التي لعبها بالفانلة البيضاء.



وشن صلاح هجوما قويا على الحضري قائلا: "عيب يا كباتن عصام.. الزمالك خيره عليك وكفايه انه لمك بعد ما الأهلى رفض يرجعك تاني.. انت لعبت 4 شهور فقط فى الزمالك تقدر تقولى انجازك أيه فيهم؟.



وأضاف مدرب الزمالك الأسبق أن الحضري يحاول حاليا كسب ود وتعاطف جماهير الأهلي معه بالهجوم على الزمالك في الإعلام من أجل العودة للعمل في الأهلي بعد "ما بطل كورة".



العميد يفجر مفاجأة بشأن رحيل ساسي عن الزمالك

تحدت أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن إمكانية رحيل التونسب فرجاني ساسي عن الزمالك، وعن حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر جابر.



حيث أكد أحمد حسن خلال استضافته ببرنامج "نمبر وان" المُذاع عبر قناة "النهار"، قائلا:" من الممكن رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك، في حالة تلقيه عرضاً خارجياً معرباً".



وتابع:" لن يرحل ساسي عن الزمالك إلا في حاله واحده، وهي أن يتلقى عرضاً خارجياً كبيراً يعوضه عن المقابل المادي الذي يتقاضيه في القلعة البيضاء".



نجم بيراميدز يوافق على الرحيل إلى الزمالك

يسعى نادى الزمالك، للحصول على خدمات نجمه السابق ولاعب بيراميدز الحالي عمر جابر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأبدى عمر جابر موافقته على العودة لصفوف نادي الزمالك فريقه الأسبق، وذلك في محاولات لإناع من المشرف على الكرة أمير مرتضى، وعضو مجلس الإدارة أحمد مرتضى.



وطلب نجم بيراميدز من إدارة الزمالك التقدم لبيراميدز بعرض رمسي وجاد من أجل ضمه فى نهاية الموسم الحالى، نظرا لأنه يرتبط بعقد مع الفريق ينتهى بنهاية الموسم المقبل.



الأهلي يستعد لتوجيه ضربة قوية إلى الزمالك وضم ثنائي دجلة

أظهر النادي الأهلي رغبة في التعاقد مع ثنائي نادي وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



ويستهدف النادي الأهلي التعاقد مع محمد عبد العاطي ومحمد هلال نجمي نادي وادي دجلة في الصيف القادم.



يذكر أن نادي الزمالك كان قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع محمد عبد العاطي لتدعيم مركز الوسط في الفريق في الموسم القادم.



لفتة طيبة من مجلس الزمالك تجاه نجم الفريق الراحل

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على توفير معاش شهري لأسرة علاء علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق.

