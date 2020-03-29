البنك المركزي يعلن حجم استفادة مصر من تراجع أسعار النفط

الأحد 29/مارس/2020 - 10:30 م
أسعار النفط
أسعار النفط
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن خزينة الدولة ستوفر نحو 5 مليارات دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية عقب تراجع سعر النفط ، مشيرا إلى أن الدولة كانت تخصص حوالي 11.8 مليار دولار في الموازنة لشراء منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي، إلا أن هناك من توقع أن أخر أن حجم ما سيتم توفيرة سيصل لنحو 7 مليارات دولار .

وأضاف "عامر" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، بقناة "صدى البلد"، أن هناك وفر 3.5 مليار دولار من وقف سياحة المصريين للخارج عقب أزمة كورونا، وهو الرقم الذي كان ينفقه المصريون من رصيد عملته الخضراء، موضحا أن البنك المركزي رفع القيود عن النقد الأجنبي لأن وضع مصر جيد بشأن العملة، مشيرًا إلى أن مصر تستقبل 26 مليار دولار عبر البنوك من تحويلات وخلافه، ونصدر بحوالي 12 مليار دولار عبر البنوك المحلية للخارج، وأن ذلك المبلغ يعد حصيلة من محولة من الأساس.

وقال إن قرار البنك المركزي المصري الصادر صباح اليوم بشأن وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي من أجهزة البنوك وماكينات الصراف الآلي، تم استثناء بعض الشركات منه، ضاربا مثال بشركات السجائر ومحطات البنزين، حيث أن تحصيل أموالهم يكون تقديرا من المستهلك.

أوضح أن أموال المواطنين متاحة في أي وقت، ولكن عن طريق البنك، فإذا كنت تحتاج لمليون جنيه لشراء شيء فسيتم تحويل المبلغ من حسابك لحساب البائع، ولكن لا داعي ولا سبب للحصول على الأموال نقدا، وأن تلجيم حجم المسموح من الإيداع والصرف يأتي لتوجيه المواطنين لاستخدام ادوات البنوك المختلفة بشكل صحيح، وأن الأمر جاء بعد دراسة شاملة وبعناية لجميع جوانب القرار.


وأشار إلى أن تداول النقد كاش من شأنه نقل العدوى الخاصة بـ فيروس كورونا، مشيرا إلى أن شهادات الـ15% الجديدة بيعت بحوالي 30 مليار في إسبوع، وأن تلك الأموال تم أغلبها بالتحويلات من البنوك للبنوك ومن البنك بشكل داخلي وليس بشكل نقدي "كاش". 

وشدد محافظ البنك المركزي، أن الوضع الاقتصادي أصبح أقوى من الفترة التي سبقت عام 2011، وأن أموال المواطنين في أمان ولا نقول ذلك لأجل أي شيء سوى لانه أمر بالفعل، وأن السوق المصري أصبح يمتلك قوة، وسبقت دول كثيرة خلال الفترة الأخيرة في مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ، مصر بها 540 مليار جنيه يتم تداولها خارج البنوك، وأن هناك 50 مليون مصري يتعاملون مع البنوك، منهم 15 مليون فقط يستخدمون "الأونلاين بنك"، وأن القرارات الأخيرة تأتي لتنظيم الأمور وإتمام عملية الشمول المالي التي بدأناها منذ سنوات.

وأكد على أن الأمر لا يدعو للإنزعاج، وإنما لمراجعة أسلوب تعاملنا مع البنوك، وأن الأمر ما هو إلا تنظيم للأمور ويجب أن يتم، وأن أي عميل سيحتاج لمليار جنيه أو 20 مليون دولار من البنوك سيحصل عليها، ولكنه سيحصل عليها في حسابه ويستخدمها عبر ذلك.

وأضاف محافظ البنك المركزي لن نقبل تخزين الكاش فيما بعد، وأن قرار حد سقف الإيداع والسحب مستمر أسبوعان للمراجعة وإصدار قرار بعد المتابعة.

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