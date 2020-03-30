نكشف حقيقة ظهور أطياف نورانية للعذراء مريم في أديرة جبل آثوس باليونان

نفى مجمع رهبان أديرة جبل آثوس في اليونان، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية والسوشيال المديا، حول ظهور طيف نوراني للقديسة العذراء مريم، خلال سهرانية الصلاة ليلة أول أمس في الجبل المقدس آثوس بسبب فيروس الكورونا، وابغلت برسالة إلى أحد شيوخ الرهبان في الدير وطالبت منه أن يبلغ المؤمنون بأن يرسموا الصلبان على أبواب بيوتهم بالزيت المقدس أو زيت الزيتون أو الماء المقدسة، ويقوموا بتعليق الصلبان الخشبية على أبواب بيوتهم لحمايتهم من هذا الوباء.





وأضاف مجمع رهبان الدير، في بيان، الأحد، عبر الصفحة الرسمية له علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، أن ما تداولته الصفحات الأرثوذكسية بشأن هذا الموضوع عار تمامًا من الصحة، قائلين: نحن الرهبان لا نعترض على كل هذا فهذا شئ يجب على كل مسيحي فعله سواء هناك أمراض أو لا.





وحذر البيان، عدم الانسياق وراء الشائعات والسعي خلفها ولا داع لنشر الأخبار الكاذبة على لسان الرهبان، مؤكدًا، أنه لا داع للإنسان المسيحي بنشر الأكاذيب بداعي الإيمان، لافتًا إلى أنه ليس من أخلاق وقيم وتعاليم الإنسان المسيحي المؤمن.





وأوضح البيان بأن هذه الأخبار والمنشورات وبعضها يوجد لها نص صوتي، تخفي ورائها هوية الناشر ويحثون المؤمنون على نشرها في كل مكان.





وطالب بيان مجمع الرهبان جميع المسيحيين بالثبات في الإيمان المسيحي القويم وعدم الاهتمام بهذه الرسائل لأن هذا يسبب الارتباك بين المؤمنيين مما يؤدي إلى التحدث فيما بينهم عن أحداث رهيبة (كاذبة) من المحتمل ان تحدث في المستقبل، مٌشددين علي كل المؤمنين بأهمية الإستماع فقط الى الموقع الرسمي للجبل المقدس آثوس، مؤكدين بأن كل لمنشورات هي مجهولة المصدر، مما يؤكد بأنها كاذبة.





وكان رهبان جبل آثوس المقدس في اليونان، قد أطلقوا، السبت، حملة للصلاة بالشموع، من أجل أن يرفع الله عن العالم وباء فيروس كورونا المُستجد.





وطالب الرهبان جميع الكنائس الانضمام إليهم بالصلوات والاتحاد وخاصةً في فلسطين وسوريا ولبنان، ومصر، ودبي.



