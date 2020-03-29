الأرصاد: استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق.. الإثنين





كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد عن توقعاتها للأ حوال الجوية ليوم غد الاثنين، مشيرة إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة.





و قالت هيئة الأرصاد : "يستمر تأثير الأتربة المثارة على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض، ويمتد إلى منطقة نجران، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية والجوف، وستكون السماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة".





وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج مترًا إلى مترين ونصف، وإلى أن البحر سيكون متوسط الموج.





وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين. أما حالة البحر فستكون متوسطة الموج.





*الهيئة العامة للأرصاد تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.

وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.



