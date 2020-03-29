أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد 29 مارس: البارسا يحسم مستقبل كيكي سيتين.. صفعة جديدة بـ100 مليون يورو وصراع قوي مع الريال على كاكا الجديد

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 29 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 29 - 3 - 2020 :-

- ريال مدريد وبرشلونة يقاتلون من أجل ضم"كاكا" الجديد

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان من أجل الحصول على خدمات لاعب وسط ساو باولو إيجور جوميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا الذي اعتبرته الصحافة البرازيلية "كاكا الجديدة" ، لديه شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو (44 مليون جنيه إسترليني) في صفقته الحالية.

- برشلونة يتلقى صدمة بـ100 مليون يورو

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن برشلونة يخشى من التعرض لخسارة مالية فادحة ربما تصل إلى 10% من إجمالي ميزانية النادي لعام 2019-2020، بسبب توقف عوائد البث التليفزيوني وإيرادات المباريات، وهو ما دفع إدارة الفريق الكاتالوني لخفض رواتب لاعبيه مؤقتاً، كشف تقرير الصحيفة الإسبانية أن إيرادات بيع تذاكر مباريات برشلونة في الموسم الماضي بلغت 3ر93 مليون يورو، بمتوسط 3ر3 مليون يورو لكل مباراة أقيمت بملعب كامب نو معقل الفريق، الذي يتسع لأكثر من 98 ألف متفرج.

- أول تعليق من لاعب برشلونة السابق .. بعد الاستغناء عنه بسبب كورونا

تعرض لاعب برشلونة الأسبق ألسكندر سونج للطرد من ناديه الحالي سيون السويسري، عقب رفضه قرار النادي بتخفيض الأجور، بسبب توقف الأنشطة الكروية بسبب كارثة وباء كورونا، وقال سونج لشبكة RMC الإسبانية، وتناقلت تصريحاته صحيفة ديلي ستار البريطانية: "سيقوم المحامي الخاص بي بإتخاذ اللازم، سنصعد الأمر للفيفا، نحن ندافع عن حقوقنا"، وأضاف: "خضنا مباراة يوم الجمعة 20 مارس وكان مفترض لنا أن نقابل رئيس النادي يوم الإثنين، لكن ذلك لم يحدث".

- تشافي يكشف مفاجأة بشأن موقفه من تدريب برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري عن مفاجأة بشأن موقفه من تدريب نادي برشلونة الإسباني في يوما ما، وقال تشافي في تصريحات صحفية: "أنا واضح. أريد العودة إلى برشلونة، ومتحمس للغاية لهذا الأمر"، وتابع تشافي: "ربما قبل بضع سنوات، كنت أحصل على بعض الاحترام، ولكن الآن بعد أن أصبحت في مجال التدريب، أعتقد أنه يمكنني نقل بعض الأمور للاعبين، لكنني أوضحت لمسؤولي برشلونة أنني أرى نفسي في مشروع يبدأ من الصفر، وأن أكون صانع القرار".

- موهبة إسبانيول تشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ميلامد (18 عاماً) دخل اهتمامات مسؤولي برشلونة والريال، عقب مشاركته الأولى مع الفريق الأول لإسبانيول خلال لقائه أمام لوسيرن السويسري ببطولة الدوري الأوروبي في أغسطس الماضي، وشارك ميلامد لمدة 34 دقيقة أمام لوسيرن، لكن لم تسنح أمامه فرصة المشاركة مع إسبانيول في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، ليكتفي بالمشاركة مع فريق الشباب بالنادي، الذي لعب معه 26 مباراة وأحرز خلالها 7 أهداف.

- الكشف عن مستقبل كيكي سيتين مع برشلونة هذا الموسم

أشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الآس، إن كيكي سيتين سيستمر في الموسم المُقبل مع برشلونة حتى في حال خروج الفريق هذا الموسم بدون ألقاب، وكان رونالد كومان مدرب منتخب هولندا المُرشح الأول لقيادة الفريق الموسم المُقبل، واكن لن يأتي بسبب تأجيل اليورو لصيف 2021.